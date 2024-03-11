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Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки
Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки
Российские военные за сутки уничтожили семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, сбили 95 вражеских дронов и десять реактивных снарядов системы залпового огня РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T14:36
2024-03-11T14:36
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, сбили 95 вражеских дронов и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает в понедельник Минобороны России.Кроме того, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами ПВО сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 95 украинских беспилотников в небе над Харьковской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 267 вертолетов, 15080 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19608 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотниковПочти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперацииРоссийские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки

Минобороны: 95 дронов ВСУ и 7 вражеских пунктов управления уничтожены за сутки

14:36 11.03.2024
 
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енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, сбили 95 вражеских дронов и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает в понедельник Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками ВСУ", - говорится в сводке.
Кроме того, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами ПВО сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 95 украинских беспилотников в небе над Харьковской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 267 вертолетов, 15080 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19608 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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