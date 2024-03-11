https://crimea.ria.ru/20240311/massovoe-unichtozhenie-dronov-i-punktov-upravleniya-vsu---svodka-za-sutki-1135557056.html

Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки

Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки

Российские военные за сутки уничтожили семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, сбили 95 вражеских дронов и десять реактивных снарядов системы залпового огня РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T14:36

2024-03-11T14:36

2024-03-11T14:36

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили семь пунктов управления беспилотниками ВСУ, сбили 95 вражеских дронов и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает в понедельник Минобороны России.Кроме того, поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами ПВО сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 95 украинских беспилотников в небе над Харьковской и Запорожской областями, Луганской и Донецкой Народными Республиками.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 267 вертолетов, 15080 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19608 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотниковПочти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперацииРоссийские военные поразили склады боеприпасов и пункты управления ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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