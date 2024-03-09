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В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину
В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, откуда раздаются звуки выстрелов – флот проводит учения. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, откуда раздаются звуки выстрелов – флот проводит учения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Накануне учения со стрельбами в городе проводили 6 марта – тренировались расчеты противоподводно-диверсионной обороны. В течение двух дней военные проводили тренировку в порту Новороссийска – учения проходили 7 и 9 марта. Об этом горожан и гостей города предупреждала городская администрация.Читайте также на РИА Новости Крым:На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РоссиейНаемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины
https://crimea.ria.ru/20240309/v-turtsii-stroyat-dlya-ukrainy-korabli-ada--chem-eto-grozit-1135522591.html
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михаил развожаев, севастополь, учения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, северный флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину

Губернатор Севастополя объяснил горожанам причину громких звуков в центре города

19:19 09.03.2024 (обновлено: 19:31 09.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Графская пристань.
Севастополь в вечернее время. Графская пристань. - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, откуда раздаются звуки выстрелов – флот проводит учения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Громкие звуки в центре города — это флот проводит тренировку по ППДО в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Тренировка продлится ориентировочно до 20.00. В городе все спокойно", - написал он.
Накануне учения со стрельбами в городе проводили 6 марта – тренировались расчеты противоподводно-диверсионной обороны. В течение двух дней военные проводили тренировку в порту Новороссийска – учения проходили 7 и 9 марта. Об этом горожан и гостей города предупреждала городская администрация.
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