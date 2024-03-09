https://crimea.ria.ru/20240309/v-sevastopole-progremelo--gubernator-obyasnil-prichinu--1135522991.html
В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину
В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, откуда раздаются звуки выстрелов – флот проводит учения. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T19:19
2024-03-09T19:19
2024-03-09T19:31
михаил развожаев
севастополь
учения
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
северный флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/93/1103559336_0:134:2500:1540_1920x0_80_0_0_3c3c55a2594ba658bed3c919d870c96e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, откуда раздаются звуки выстрелов – флот проводит учения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Накануне учения со стрельбами в городе проводили 6 марта – тренировались расчеты противоподводно-диверсионной обороны. В течение двух дней военные проводили тренировку в порту Новороссийска – учения проходили 7 и 9 марта. Об этом горожан и гостей города предупреждала городская администрация.Читайте также на РИА Новости Крым:На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РоссиейНаемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины
https://crimea.ria.ru/20240309/v-turtsii-stroyat-dlya-ukrainy-korabli-ada--chem-eto-grozit-1135522591.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/93/1103559336_33:0:2256:1667_1920x0_80_0_0_27e0b6fe850dc091b1e20a3571165283.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, учения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, северный флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину
Губернатор Севастополя объяснил горожанам причину громких звуков в центре города
19:19 09.03.2024 (обновлено: 19:31 09.03.2024)