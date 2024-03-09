https://crimea.ria.ru/20240309/v-sevastopole-progremelo--gubernator-obyasnil-prichinu--1135522991.html

В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину

В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 09.03.2024

В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, откуда раздаются звуки выстрелов – флот проводит учения. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T19:19

2024-03-09T19:19

2024-03-09T19:31

михаил развожаев

севастополь

учения

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

северный флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/93/1103559336_0:134:2500:1540_1920x0_80_0_0_3c3c55a2594ba658bed3c919d870c96e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, откуда раздаются звуки выстрелов – флот проводит учения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Накануне учения со стрельбами в городе проводили 6 марта – тренировались расчеты противоподводно-диверсионной обороны. В течение двух дней военные проводили тренировку в порту Новороссийска – учения проходили 7 и 9 марта. Об этом горожан и гостей города предупреждала городская администрация.Читайте также на РИА Новости Крым:На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РоссиейНаемники из 50 стран воюют в рядах ВСУ – о чем рассказали в ГУР Украины

https://crimea.ria.ru/20240309/v-turtsii-stroyat-dlya-ukrainy-korabli-ada--chem-eto-grozit-1135522591.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, учения, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, северный флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)