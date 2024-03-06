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В Севастополе слышны громкие звуки: в чем причина - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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В Севастополе слышны громкие звуки: в чем причина
В Севастополе слышны громкие звуки: в чем причина - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Севастополе слышны громкие звуки: в чем причина
Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в среду утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T09:52
2024-03-06T09:52
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
учения
армия и флот
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в среду утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Учения продлятся ориентировочно до 11.00. В городе все спокойно, добавил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнальные ракеты запускают в СевастополеДроны над нефтебазой в Новороссийске – что происходитСтрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, новости крыма
В Севастополе слышны громкие звуки: в чем причина

В Севастополе Черноморский флот проводит учения со стрельбами – Развожаев

09:52 06.03.2024
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в среду утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе – это флот проводит учения и тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Учения продлятся ориентировочно до 11.00. В городе все спокойно, добавил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевУченияАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости Крыма
 
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