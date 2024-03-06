https://crimea.ria.ru/20240306/v-sevastopole-slyshny-gromkie-zvuki-v-chem-prichina-1135444308.html

В Севастополе слышны громкие звуки: в чем причина

В Севастополе слышны громкие звуки: в чем причина - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Севастополе слышны громкие звуки: в чем причина

Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в среду утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T09:52

2024-03-06T09:52

2024-03-06T09:52

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

учения

армия и флот

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в среду утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Учения продлятся ориентировочно до 11.00. В городе все спокойно, добавил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнальные ракеты запускают в СевастополеДроны над нефтебазой в Новороссийске – что происходитСтрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину

севастополь

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2024

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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, новости крыма