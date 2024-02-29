https://crimea.ria.ru/20240229/strelby-v-portu-feodosii---vlasti-nazvali-prichinu-1135299382.html

Стрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину

Стрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Стрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину

В четверг днем в Феодосии пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T10:45

2024-02-29T10:45

2024-02-29T10:49

крым

феодосия

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В четверг днем в Феодосии пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей курортного города сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Накануне в Севастополе флот проводил тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Учебные стрельбы провели также в грузовом порту Ялты.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбыКонтрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил ЗеленскогоСтрельба в порту Новороссийска - причина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма