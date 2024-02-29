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Стрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину
Стрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Стрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину
В четверг днем в Феодосии пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T10:45
2024-02-29T10:45
2024-02-29T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В четверг днем в Феодосии пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей курортного города сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Накануне в Севастополе флот проводил тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Учебные стрельбы провели также в грузовом порту Ялты.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбыКонтрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил ЗеленскогоСтрельба в порту Новороссийска - причина
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крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
Стрельбы в порту Феодосии - власти назвали причину
В порту Феодосии в четверг пройдут учебные стрельбы военных - власти
10:45 29.02.2024 (обновлено: 10:49 29.02.2024)