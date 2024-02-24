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Стрельба в порту Новороссийска - причина

Стрельба в порту Новороссийска - причина - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Стрельба в порту Новороссийска - причина

В субботу в акватории морского порта Новороссийска пройдут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T09:02

2024-02-24T09:02

2024-02-24T09:02

новороссийск

учения

армия и флот

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В субботу в акватории морского порта Новороссийска пройдут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщили в городской администрации.Тренировки военных Новороссийской Военно-морской базы запланированы на 11:00 и продлятся около двух часов. В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.Накануне в Туапсинском районе Краснодарского края прошли морские учения со стрельбами.15 февраля учения проходили на нефтяном терминале "РН-Морской терминал Туапсе". Накануне учения со стрельбой провели российские военные в акватории морского порта Новороссийск.

новороссийск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, новости, безопасность