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В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбы

В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбы - РИА Новости Крым, 28.02.2024

В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбы

Звуки стрельбы в Ялте, которые жители и гости города могут услышать в среду днем – это учения. Об этом сообщила мэр Янина Павленко. РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T13:49

2024-02-28T13:49

2024-02-28T13:49

ялта

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Ялте, которые жители и гости города могут услышать в среду днем – это учения. Об этом сообщила мэр Янина Павленко.Просьба сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, добавила мэр.Накануне в Севастополе проводилась тренировка специалистов противоподводно-диверсионной обороны.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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