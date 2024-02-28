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В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбы - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбы
В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбы - РИА Новости Крым, 28.02.2024
В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбы
Звуки стрельбы в Ялте, которые жители и гости города могут услышать в среду днем – это учения. Об этом сообщила мэр Янина Павленко. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T13:49
2024-02-28T13:49
ялта
новости крыма
крым
янина павленко
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Ялте, которые жители и гости города могут услышать в среду днем – это учения. Об этом сообщила мэр Янина Павленко.Просьба сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, добавила мэр.Накануне в Севастополе проводилась тренировка специалистов противоподводно-диверсионной обороны.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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ялта, новости крыма, крым, янина павленко, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, учения
В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбы

В Ялте в районе грузового порта проведут учебные стрельбы

13:49 28.02.2024
 
© РИА Новости КрымЯлта зимой
Ялта зимой - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Ялте, которые жители и гости города могут услышать в среду днем – это учения. Об этом сообщила мэр Янина Павленко.
"Внимание, важно️! Сегодня, 28 февраля, с 15:00 до 16:00 будут проводиться учебные стрельбы в районе мола, грузового порта Ялты. Могут быть слышны звуки", – написала она в своем Telegram-канале.
Просьба сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, добавила мэр.
Накануне в Севастополе проводилась тренировка специалистов противоподводно-диверсионной обороны.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.
На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
 
ЯлтаНовости КрымаКрымЯнина ПавленкоБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьУчения
 
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