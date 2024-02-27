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В центре Севастополя громко - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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В центре Севастополя громко
В центре Севастополя громко - РИА Новости Крым, 27.02.2024
В центре Севастополя громко
Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем – это тренировка специалистов противоподводно-диверсионной... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем – это тренировка специалистов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Учения продлятся ориентировочно до 13.00. Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко – что происходитВ центре Севастополя пройдут учения МЧСВзрывы в Севастополе – что происходит в городе
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севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым
В центре Севастополя громко

Развожаев: громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой военных

11:41 27.02.2024 (обновлено: 11:46 27.02.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем – это тренировка специалистов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города – это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов", – написал он в своем Telegram-канале.

Учения продлятся ориентировочно до 13.00. Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.
На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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