https://crimea.ria.ru/20240227/v-tsentre-sevastopolya-gromko-1135241629.html

В центре Севастополя громко

В центре Севастополя громко - РИА Новости Крым, 27.02.2024

В центре Севастополя громко

Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем – это тренировка специалистов противоподводно-диверсионной... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T11:41

2024-02-27T11:41

2024-02-27T11:46

севастополь

новости

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем – это тренировка специалистов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Учения продлятся ориентировочно до 13.00. Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко – что происходитВ центре Севастополя пройдут учения МЧСВзрывы в Севастополе – что происходит в городе

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым