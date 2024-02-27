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В центре Севастополя пройдут учения МЧС - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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В центре Севастополя пройдут учения МЧС
В центре Севастополя пройдут учения МЧС - РИА Новости Крым, 27.02.2024
В центре Севастополя пройдут учения МЧС
В центре Севастополя во вторник пройдут учения МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В центре Севастополя во вторник пройдут учения МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Машина МЧС будет стоять на улице Ленина. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.МЧС и Минобороны РФ регулярно проводят учения на территории Крыма и Севастополя в целях обеспечения безопасности. Также на специальных полигонах уничтожают найденные боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Сообщения об этом размещаются заранее на официальных страницах, каналах властей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-КобыПожарные машины и лестницы у здания Совмина Крыма - учения МЧСВ Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми
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РИА Новости Крым
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В центре Севастополя пройдут учения МЧС

Учения МЧС пройдут во вторник в центре Севастополя

09:37 27.02.2024
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В центре Севастополя во вторник пройдут учения МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"27 февраля в 10 часов утра подразделения МЧС России по городу Севастополю проведут учения на территории Севастопольского центра культуры и искусств. Отрабатывается тренировочная вводная по тушению пожара", - говорится в сообщении.
Машина МЧС будет стоять на улице Ленина. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
МЧС и Минобороны РФ регулярно проводят учения на территории Крыма и Севастополя в целях обеспечения безопасности. Также на специальных полигонах уничтожают найденные боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Сообщения об этом размещаются заранее на официальных страницах, каналах властей.
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