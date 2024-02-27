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В центре Севастополя пройдут учения МЧС

В центре Севастополя пройдут учения МЧС - РИА Новости Крым, 27.02.2024

В центре Севастополя пройдут учения МЧС

В центре Севастополя во вторник пройдут учения МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T09:37

2024-02-27T09:37

2024-02-27T09:24

севастополь

гу мчс россии по севастополю

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В центре Севастополя во вторник пройдут учения МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Машина МЧС будет стоять на улице Ленина. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.МЧС и Минобороны РФ регулярно проводят учения на территории Крыма и Севастополя в целях обеспечения безопасности. Также на специальных полигонах уничтожают найденные боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Сообщения об этом размещаются заранее на официальных страницах, каналах властей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-КобыПожарные машины и лестницы у здания Совмина Крыма - учения МЧСВ Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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