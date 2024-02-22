https://crimea.ria.ru/20240222/v-sevastopole-budet-gromko-na-poligone-v-rayone-kara-koby-1135150975.html

В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы

В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы - РИА Новости Крым, 22.02.2024

В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы

В Севастополе в четверг МЧС будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T13:51

2024-02-22T13:51

2024-02-22T13:55

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гу мчс россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг МЧС будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Власти просят граждан сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.Накануне утилизацию боеприпасов провели в Красногвардейском районе Крыма.В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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