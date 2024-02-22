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В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы
В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы - РИА Новости Крым, 22.02.2024
В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы
В Севастополе в четверг МЧС будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T13:51
2024-02-22T13:51
2024-02-22T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг МЧС будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Власти просят граждан сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.Накануне утилизацию боеприпасов провели в Красногвардейском районе Крыма.В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы
Утилизация боеприпасов пройдет в четверг в Севастополе
13:51 22.02.2024 (обновлено: 13:55 22.02.2024)