Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240222/v-sevastopole-budet-gromko-na-poligone-v-rayone-kara-koby-1135150975.html
В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы
В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы - РИА Новости Крым, 22.02.2024
В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы
В Севастополе в четверг МЧС будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T13:51
2024-02-22T13:55
севастополь
новости
новости крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
гу мчс россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135151071_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70642446b17f8a74e53a0a03120f81bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг МЧС будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Власти просят граждан сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.Накануне утилизацию боеприпасов провели в Красногвардейском районе Крыма.В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135151071_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e4053e76149e9e58f0b3c8053f0f201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс россии по севастополю
В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы

Утилизация боеприпасов пройдет в четверг в Севастополе

13:51 22.02.2024 (обновлено: 13:55 22.02.2024)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПиротехники МЧС
Пиротехники МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг МЧС будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня, 22 февраля, ориентировочно с 14:00 до 16:00 пиротехники МЧС России по городу Севастополю проведут плановые мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на полигоне в районе горы Кара-Коба", – написал он в своем Telegram-канале.

Власти просят граждан сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков. Работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.
Накануне утилизацию боеприпасов провели в Красногвардейском районе Крыма.
В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.
 
СевастопольНовостиНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяГУ МЧС России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Центр Симферополя встал в пробках – карта заторов
14:22Еще один американский "Patriot" уничтожен в зоне спецоперации
14:15Как сократилось население Украины за 10 лет после Майдана
14:07Два мощных взрыва произошли на Солнце - выбросы могут задеть Землю
13:51В Севастополе будет громко на полигоне в районе Кара-Кобы
13:36Армия России взяла Победу в зоне СВО
13:25Как Севастополь отметит День защитника Отечества
13:17Пострадавший от шторма Севастопольский аквариум открылся после ремонта
12:54Медики ВСУ получили лицензию на выдачу наркотиков украинским боевикам
12:34Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта
12:16Хотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине
12:02В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни
11:45Украина собрала на границе с Белоруссией ударную группировку
11:35В Крыму москвич сжег машину с 5 миллионами рублей в салоне
11:23Чем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев
11:11ВСУ атаковали дроном автобус – есть раненые
11:02В акватории Черного моря возле Туапсе стреляют
10:48Дойти до Киева: Медведев назвал возможные границы окончания СВО
10:34"В России вас заждались": Медведев призвал Одессу вернуться домой
10:07Как будет работать транспорт Крыма в дни выборов президента РФ
Лента новостейМолния