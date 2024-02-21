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Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко
Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко
В Красногвардейском районе Крыма в среду спецслужбы будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T12:07
2024-02-21T12:07
2024-02-21T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в среду спецслужбы будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.И призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.В январе взрывоопасные предметы были обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, красногвардейский район, василий грабован, боерипасы
Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко
Утилизация боеприпасов пройдет в среду в Красногвардейском районе Крыма