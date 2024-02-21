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Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко
Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко
В Красногвардейском районе Крыма в среду спецслужбы будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T12:07
2024-02-21T12:07
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безопасность республики крым и севастополя
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василий грабован
боерипасы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в среду спецслужбы будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.И призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.В январе взрывоопасные предметы были обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии.
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новости крыма, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, красногвардейский район, василий грабован, боерипасы
Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко

Утилизация боеприпасов пройдет в среду в Красногвардейском районе Крыма

12:07 21.02.2024
 
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по СевастополюУничтожение боеприпасов
Уничтожение боеприпасов
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в среду спецслужбы будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.

"Сегодня на территории Октябрьского сельского поселения будет проводиться плановая утилизация боеприпасов. Возможны громкие звуки!" – написал Грабован своем Telegram-канале.

И призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.
В январе взрывоопасные предметы были обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии.
 
Новости КрымаКрымБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяКрасногвардейский районВасилий ГрабованБоерипасы
 
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