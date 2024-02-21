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Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко

Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Уничтожение боеприпасов в Крыму – где будет громко

В Красногвардейском районе Крыма в среду спецслужбы будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован. РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T12:07

2024-02-21T12:07

2024-02-21T12:07

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боерипасы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в среду спецслужбы будут утилизировать боеприпасы. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован.И призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.В январе взрывоопасные предметы были обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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