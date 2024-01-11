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Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии

Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии

Четыре взрывоопасных предмета обезвредили в Крыму в четверг. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T20:11

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2024-01-11T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Четыре взрывоопасных предмета обезвредили в Крыму в четверг. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Республике Крым.По информации пресс-службы, в Керчи обнаружили и идентифицировали взрывоопасные предметы АС-105 и АС-76, в селе Южное городского округа Феодосия АС-76, АС-50.Все взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. При проведении пиротехнических работ по обезвреживанию, в которых участвовали шесть человек личного состава, соблюдены все необходимые меры безопасности.6 января громко было в городе Саки: на западе полуострова уничтожали остатки сбитых российскими войсками вражеских ракет.В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ Черноморском районе громко - что происходитВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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