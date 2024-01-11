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Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии
Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии
Четыре взрывоопасных предмета обезвредили в Крыму в четверг. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 11.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Четыре взрывоопасных предмета обезвредили в Крыму в четверг. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Республике Крым.По информации пресс-службы, в Керчи обнаружили и идентифицировали взрывоопасные предметы АС-105 и АС-76, в селе Южное городского округа Феодосия АС-76, АС-50.Все взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. При проведении пиротехнических работ по обезвреживанию, в которых участвовали шесть человек личного состава, соблюдены все необходимые меры безопасности.6 января громко было в городе Саки: на западе полуострова уничтожали остатки сбитых российскими войсками вражеских ракет.В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ Черноморском районе громко - что происходитВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
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Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обезврежены в Керчи и Феодосии

20:11 11.01.2024 (обновлено: 20:12 11.01.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов
Обезвреживание взрывоопасных предметов
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Четыре взрывоопасных предмета обезвредили в Крыму в четверг. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Республике Крым.

"11 января в городских округах Керчь и Феодосия пиротехниками Специального морского отряда Главного управления МЧС России по РК была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации пресс-службы, в Керчи обнаружили и идентифицировали взрывоопасные предметы АС-105 и АС-76, в селе Южное городского округа Феодосия АС-76, АС-50.
Все взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. При проведении пиротехнических работ по обезвреживанию, в которых участвовали шесть человек личного состава, соблюдены все необходимые меры безопасности.
6 января громко было в городе Саки: на западе полуострова уничтожали остатки сбитых российскими войсками вражеских ракет.
В Крыму и Севастополе регулярно проходит обезвреживание найденных взрывоопасных предметов, а также проводятся военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее через официальные сайты и соцсети.
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