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Взрывы в Севастополе – что происходит в городе

Взрывы в Севастополе – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Взрывы в Севастополе – что происходит в городе

Причиной звуков взрывов в Севастополе являются учения военных Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T21:39

2024-02-26T21:39

2024-02-26T21:41

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армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Причиной звуков взрывов в Севастополе являются учения военных Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона уточнил, что запланировано гранатометание с катеров. Будут слышны неоднократные взрывы, подчеркнул он.В первой половине дня военные отрабатывали навыки противоподводно-диверсионной обороны в районе Северного и Южного молов.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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