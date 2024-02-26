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Взрывы в Севастополе – что происходит в городе
Взрывы в Севастополе – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Взрывы в Севастополе – что происходит в городе
Причиной звуков взрывов в Севастополе являются учения военных Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T21:39
2024-02-26T21:39
2024-02-26T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Причиной звуков взрывов в Севастополе являются учения военных Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона уточнил, что запланировано гранатометание с катеров. Будут слышны неоднократные взрывы, подчеркнул он.В первой половине дня военные отрабатывали навыки противоподводно-диверсионной обороны в районе Северного и Южного молов.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Взрывы в Севастополе – что происходит в городе
Развожаев: неоднократные взрывы в Севастополе – учения Черноморского флота
21:39 26.02.2024 (обновлено: 21:41 26.02.2024)