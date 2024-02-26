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Громкие звуки и стрельба в центре Севастополя – что происходит
Громкие звуки и стрельба в центре Севастополя – что происходит - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Громкие звуки и стрельба в центре Севастополя – что происходит
Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T11:50
2024-02-26T11:50
2024-02-26T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - причинаВ Севастополе громко – что происходитВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
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севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Громкие звуки и стрельба в центре Севастополя – что происходит
Развожаев: громкие звуки в центре Севастополя – тренировка военных ЧФ
11:50 26.02.2024 (обновлено: 11:51 26.02.2024)