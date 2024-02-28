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В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения
В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения - РИА Новости Крым, 28.02.2024
В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения
Звуки стрельбы в Севастополе, которые жители и гости города слышат днем в среду – это учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T15:01
2024-02-28T15:01
2024-02-28T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Севастополе, которые жители и гости города слышат днем в среду – это учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Учебные стрельбы идут также в грузовом порту Ялты, сообщила мэр города Янина Павленко.Накануне в Севастополе проводилась тренировка специалистов противоподводно-диверсионной обороны.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения
В воинских частях Севастополя и на флоте в среду проходят учения