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В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения

В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения - РИА Новости Крым, 28.02.2024

В Севастополе в воинских частях и на флоте идут учения

Звуки стрельбы в Севастополе, которые жители и гости города слышат днем в среду – это учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T15:01

2024-02-28T15:01

2024-02-28T15:01

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безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Севастополе, которые жители и гости города слышат днем в среду – это учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Учебные стрельбы идут также в грузовом порту Ялты, сообщила мэр города Янина Павленко.Накануне в Севастополе проводилась тренировка специалистов противоподводно-диверсионной обороны.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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