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Сигнальные ракеты запускают в Севастополе
Сигнальные ракеты запускают в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Сигнальные ракеты запускают в Севастополе
В Севастополе Черноморский флот тренируется противостоять диверсантам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T21:28
2024-03-05T21:28
2024-03-05T21:31
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот тренируется противостоять диверсантам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбыВ Крыму в среду проверят систему оповещенияКремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Сигнальные ракеты запускают в Севастополе
В Севастополе флот тренируется противостоять диверсантам
21:28 05.03.2024 (обновлено: 21:31 05.03.2024)