https://crimea.ria.ru/20240305/signalnye-rakety-zapuskayut-v-sevastopole-1135437079.html

Сигнальные ракеты запускают в Севастополе

Сигнальные ракеты запускают в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Сигнальные ракеты запускают в Севастополе

В Севастополе Черноморский флот тренируется противостоять диверсантам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T21:28

2024-03-05T21:28

2024-03-05T21:31

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот тренируется противостоять диверсантам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбыВ Крыму в среду проверят систему оповещенияКремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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