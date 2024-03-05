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Сигнальные ракеты запускают в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Сигнальные ракеты запускают в Севастополе
Сигнальные ракеты запускают в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Сигнальные ракеты запускают в Севастополе
В Севастополе Черноморский флот тренируется противостоять диверсантам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T21:28
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севастополь
михаил развожаев
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот тренируется противостоять диверсантам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбыВ Крыму в среду проверят систему оповещенияКремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Сигнальные ракеты запускают в Севастополе

В Севастополе флот тренируется противостоять диверсантам

21:28 05.03.2024 (обновлено: 21:31 05.03.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот тренируется противостоять диверсантам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки — это флот проводит тренировку по противоподводно-диверсионномUу обеспечению, в том числе с применением стрелкового оружия и сигнальных ракет", - написал он в своем TГ-канале.
Он добавил, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Так, накануне в Севастополе днем и вечером также проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.
На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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