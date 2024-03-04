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В Крыму в среду зазвучат сирены и громкоговорители - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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В Крыму в среду зазвучат сирены и громкоговорители
В Крыму в среду зазвучат сирены и громкоговорители - РИА Новости Крым, 04.03.2024
В Крыму в среду зазвучат сирены и громкоговорители
В Крыму в среду проведут комплексную проверку системы оповещения и информирования населения с использованием сирен и громкоговорителей. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T17:13
2024-03-04T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в среду проведут комплексную проверку системы оповещения и информирования населения с использованием сирен и громкоговорителей. Об этом сообщается на официальном правительственном портале республики. В период проведения проверки будут задействованы электросирены, громкоговорители, радиотрансляционные узлы с передачей информации.Проверки системы оповещения населения в Крыму периодически проводятся в рамках определения ее готовности к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходила 4 октября прошлого года во всех регионах России, в том числе на крымском полуострове.
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крым, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, совет министров рк
В Крыму в среду зазвучат сирены и громкоговорители

Комплексную проверку системы экстренного оповещения проведут в Крыму в среду

17:13 04.03.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму в среду проведут комплексную проверку системы оповещения и информирования населения с использованием сирен и громкоговорителей. Об этом сообщается на официальном правительственном портале республики.

"6 марта в 10.00, 13.00 и 15.00 в Крыму пройдет комплексная проверка системы экстренного оповещения населения", – сказано в сообщении.

В период проведения проверки будут задействованы электросирены, громкоговорители, радиотрансляционные узлы с передачей информации.
Проверки системы оповещения населения в Крыму периодически проводятся в рамках определения ее готовности к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходила 4 октября прошлого года во всех регионах России, в том числе на крымском полуострове.
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