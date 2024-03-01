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Дроны над нефтебазой в Новороссийске – что происходит
Дроны над нефтебазой в Новороссийске – что происходит - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Дроны над нефтебазой в Новороссийске – что происходит
На нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске утром в пятницу проходят учения военных с применением дронов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T10:21
2024-03-01T10:21
2024-03-01T10:22
новороссийск
учения
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. На нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске утром в пятницу проходят учения военных с применением дронов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на службу безопасности нефтебазы.Военные учения регулярно проходят и на территории Крыма и Севастополе. Проводятся они для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На Крымском полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Накануне учения со стрельбой проходили в Феодосии в районе причала в порту. До этого в Севастополе флот проводил тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Учебные стрельбы провели также в грузовом порту Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:В грузовом порту Ялты будут проводить стрельбыСтрельба в порту Новороссийска - причинаВзрывы в Севастополе – что происходит в городе
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новороссийск, учения, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, армия и флот, россия, новости
Дроны над нефтебазой в Новороссийске – что происходит
Учения с запуском дронов проходят в пятницу на нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске
10:21 01.03.2024 (обновлено: 10:22 01.03.2024)