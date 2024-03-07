https://crimea.ria.ru/20240307/v-portu-novorossiyska-dva-dnya-budut-strelyat-1135475787.html

В порту Новороссийска два дня будут стрелять

В порту Новороссийска два дня будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.03.2024

В порту Новороссийска два дня будут стрелять

В порту Новороссийска военные отработают навыки стрельбы. Учения состоятся 7 и 9 марта, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T19:18

2024-03-07T19:18

2024-03-07T19:18

новороссийск

армия и флот

учения

безопасность

вооруженные силы россии

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска военные отработают навыки стрельбы. Учения состоятся 7 и 9 марта, предупредили в городской администрации.1 марта на нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске проходили учения военных с применением дронов.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.

новороссийск

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, армия и флот, учения, безопасность, вооруженные силы россии, россия, новости