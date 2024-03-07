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В порту Новороссийска два дня будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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В порту Новороссийска два дня будут стрелять
В порту Новороссийска два дня будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.03.2024
В порту Новороссийска два дня будут стрелять
В порту Новороссийска военные отработают навыки стрельбы. Учения состоятся 7 и 9 марта, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T19:18
2024-03-07T19:18
новороссийск
армия и флот
учения
безопасность
вооруженные силы россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска военные отработают навыки стрельбы. Учения состоятся 7 и 9 марта, предупредили в городской администрации.1 марта на нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске проходили учения военных с применением дронов.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
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РИА Новости Крым
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новороссийск, армия и флот, учения, безопасность, вооруженные силы россии, россия, новости
В порту Новороссийска два дня будут стрелять

В порту Новороссийска 7 и 9 марта пройдут учения военных со стрельбами

19:18 07.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенная подготовка
Военная подготовка - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска военные отработают навыки стрельбы. Учения состоятся 7 и 9 марта, предупредили в городской администрации.

"По информации Новороссийской Военно-морской базы 7 марта с 21:00 до 23:00 и 9 марта с 10:00 до 13:00 состоятся учебно-тренировочные стрельбы в районе Восточного мола", – сказано в сообщении.

1 марта на нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске проходили учения военных с применением дронов.
В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
 
НовороссийскАрмия и флотУченияБезопасностьВооруженные силы РоссииРоссияНовости
 
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