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В порту Новороссийска два дня будут стрелять
В порту Новороссийска два дня будут стрелять - РИА Новости Крым, 07.03.2024
В порту Новороссийска два дня будут стрелять
В порту Новороссийска военные отработают навыки стрельбы. Учения состоятся 7 и 9 марта, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T19:18
2024-03-07T19:18
2024-03-07T19:18
новороссийск
армия и флот
учения
безопасность
вооруженные силы россии
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска военные отработают навыки стрельбы. Учения состоятся 7 и 9 марта, предупредили в городской администрации.1 марта на нефтебазе "Кирилловская" в Новороссийске проходили учения военных с применением дронов.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссийск, армия и флот, учения, безопасность, вооруженные силы россии, россия, новости
В порту Новороссийска два дня будут стрелять
В порту Новороссийска 7 и 9 марта пройдут учения военных со стрельбами