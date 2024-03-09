https://crimea.ria.ru/20240309/kakie-korabli-postavlyayut-ukraine-strany-nato--ekspert-1135524359.html

Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт

Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт

Страны НАТО регулярно пополняют военно-морские силы Украины, но эти корабли не могут попасть в Черное море. Их не пропускает Турция в соответствии с конвенцией... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T20:49

2024-03-09T20:49

2024-03-09T20:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Страны НАТО регулярно пополняют военно-морские силы Украины, но эти корабли не могут попасть в Черное море. Их не пропускает Турция в соответствии с конвенцией Монтре, объяснил РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев.Украине передают также и другие боевые единицы, например, скоростные катера для так называемого "москитного флота". Запад демонстрирует стремление воссоздать ВМС Украины и сделать ее более зависимой от стран НАТО."В состав вооруженных сил Украины передано несколько десятков разного рода быстроходных катеров разных типов. Это и французы передавали, и британцы, и американцы, и Нидерланды недавно заявили о том, что тоже готовы передать Украине эти москитные силы. Эти катера могут доставляться на Украину каким угодно способом: и по железной дороге, и на трейлерах, и военно-транспортной авиацией, или даже на судах, которые проходят по зерновому коридору", - говорит Горбачев.На подобных катерах ВСУ пытаются совершать вылазки на территорию Крыма, уверяет Сергей Горбачев. Один из таких десантов недавно был разбит нашими войсками на Тендровской косе в районе Скадовска.Ранее он заявлял, что украинским корветам, которые сейчас строятся в Турции, также будет очень сложно попасть в украинские порты.На скоростных катерах иностранного производства украинские боевики пытались высадиться в Крыму 4 октября 2023 года, заявили в Минобороны РФ. Диверсионно-разведывательная группа продвигалась в сторону мыса Тарханкут на катере и трех гидроциклах, но по пути была уничтожена силами ВКС России.10 сентября 2023 года в Черном море самолетами ЧФ были обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих. Накануне, 4 сентября, была разбита еще одна группа боевиков на четырех американских быстроходных катерах, которые также двигались в направлении мыса Тарханкут.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова АнтоновскийДороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров

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