Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт
Страны НАТО пытаются возродить уничтоженный украинский флот в Черном море
20:49 09.03.2024 (обновлено: 20:58 09.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Страны НАТО регулярно пополняют военно-морские силы Украины, но эти корабли не могут попасть в Черное море. Их не пропускает Турция в соответствии с конвенцией Монтре, объяснил РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев.
"В частности, в состав ВМС Украины, которые на данный момент практически уничтожены, включены 2 тральщика Великобритании. Они уже получили наименование "Чернигов" и "Черкассы", на них уже находится украинский экипаж. Это суда, выведенные из состава ВМС Великобритании и переданные Украине. Они участвовали в том числе в совместных учениях НАТО, но до Украины они не дошли", - приводит пример эксперт.
Украине передают также и другие боевые единицы, например, скоростные катера для так называемого "москитного флота". Запад демонстрирует стремление воссоздать ВМС Украины и сделать ее более зависимой от стран НАТО.
"В состав вооруженных сил Украины передано несколько десятков разного рода быстроходных катеров разных типов. Это и французы передавали, и британцы, и американцы, и Нидерланды недавно заявили о том, что тоже готовы передать Украине эти москитные силы. Эти катера могут доставляться на Украину каким угодно способом: и по железной дороге, и на трейлерах, и военно-транспортной авиацией, или даже на судах, которые проходят по зерновому коридору", - говорит Горбачев.
На подобных катерах ВСУ пытаются совершать вылазки на территорию Крыма, уверяет Сергей Горбачев. Один из таких десантов недавно был разбит нашими войсками на Тендровской косе в районе Скадовска.
"Несколько десятков таких катеров находятся на Днепре, в районе Одесского портового куста. Критической угрозы для нас они создать не могут, но периодически пытаются беспокоить", - напомнил эксперт.
Ранее он заявлял, что украинским корветам, которые сейчас строятся в Турции, также будет очень сложно попасть в украинские порты.
На скоростных катерах иностранного производства украинские боевики пытались высадиться в Крыму 4 октября 2023 года, заявили в Минобороны РФ. Диверсионно-разведывательная группа продвигалась в сторону мыса Тарханкут на катере и трех гидроциклах, но по пути была уничтожена силами ВКС России.
10 сентября 2023 года в Черном море самолетами ЧФ были обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих. Накануне, 4 сентября, была разбита еще одна группа боевиков на четырех американских быстроходных катерах, которые также двигались в направлении мыса Тарханкут.
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