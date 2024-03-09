Рейтинг@Mail.ru
Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240309/kakie-korabli-postavlyayut-ukraine-strany-nato--ekspert-1135524359.html
Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт
Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт
Страны НАТО регулярно пополняют военно-морские силы Украины, но эти корабли не могут попасть в Черное море. Их не пропускает Турция в соответствии с конвенцией... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T20:49
2024-03-09T20:58
эксклюзивы риа новости крым
сергей горбачев
украина
нато
корабль
армия и флот
мнения
новости крыма
новости
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111353/32/1113533244_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_201f6038a21d9cf80714a910de852350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Страны НАТО регулярно пополняют военно-морские силы Украины, но эти корабли не могут попасть в Черное море. Их не пропускает Турция в соответствии с конвенцией Монтре, объяснил РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев.Украине передают также и другие боевые единицы, например, скоростные катера для так называемого "москитного флота". Запад демонстрирует стремление воссоздать ВМС Украины и сделать ее более зависимой от стран НАТО."В состав вооруженных сил Украины передано несколько десятков разного рода быстроходных катеров разных типов. Это и французы передавали, и британцы, и американцы, и Нидерланды недавно заявили о том, что тоже готовы передать Украине эти москитные силы. Эти катера могут доставляться на Украину каким угодно способом: и по железной дороге, и на трейлерах, и военно-транспортной авиацией, или даже на судах, которые проходят по зерновому коридору", - говорит Горбачев.На подобных катерах ВСУ пытаются совершать вылазки на территорию Крыма, уверяет Сергей Горбачев. Один из таких десантов недавно был разбит нашими войсками на Тендровской косе в районе Скадовска.Ранее он заявлял, что украинским корветам, которые сейчас строятся в Турции, также будет очень сложно попасть в украинские порты.На скоростных катерах иностранного производства украинские боевики пытались высадиться в Крыму 4 октября 2023 года, заявили в Минобороны РФ. Диверсионно-разведывательная группа продвигалась в сторону мыса Тарханкут на катере и трех гидроциклах, но по пути была уничтожена силами ВКС России.10 сентября 2023 года в Черном море самолетами ЧФ были обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих. Накануне, 4 сентября, была разбита еще одна группа боевиков на четырех американских быстроходных катерах, которые также двигались в направлении мыса Тарханкут.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова АнтоновскийДороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
https://crimea.ria.ru/20240309/v-turtsii-stroyat-dlya-ukrainy-korabli-ada--chem-eto-grozit-1135522591.html
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111353/32/1113533244_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0d2f7679dc8f0533a79a07dc37dbdfa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей горбачев, украина, нато, корабль, армия и флот, мнения, новости крыма, новости, крым, всу (вооруженные силы украины)
Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт

Страны НАТО пытаются возродить уничтоженный украинский флот в Черном море

20:49 09.03.2024 (обновлено: 20:58 09.03.2024)
 
© РИА Новости . А. Шадрин / Перейти в фотобанкКорабль управления ВМС Украины "Славутич"
Корабль управления ВМС Украины Славутич - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . А. Шадрин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Страны НАТО регулярно пополняют военно-морские силы Украины, но эти корабли не могут попасть в Черное море. Их не пропускает Турция в соответствии с конвенцией Монтре, объяснил РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев.
"В частности, в состав ВМС Украины, которые на данный момент практически уничтожены, включены 2 тральщика Великобритании. Они уже получили наименование "Чернигов" и "Черкассы", на них уже находится украинский экипаж. Это суда, выведенные из состава ВМС Великобритании и переданные Украине. Они участвовали в том числе в совместных учениях НАТО, но до Украины они не дошли", - приводит пример эксперт.
Украине передают также и другие боевые единицы, например, скоростные катера для так называемого "москитного флота". Запад демонстрирует стремление воссоздать ВМС Украины и сделать ее более зависимой от стран НАТО.
"В состав вооруженных сил Украины передано несколько десятков разного рода быстроходных катеров разных типов. Это и французы передавали, и британцы, и американцы, и Нидерланды недавно заявили о том, что тоже готовы передать Украине эти москитные силы. Эти катера могут доставляться на Украину каким угодно способом: и по железной дороге, и на трейлерах, и военно-транспортной авиацией, или даже на судах, которые проходят по зерновому коридору", - говорит Горбачев.
На подобных катерах ВСУ пытаются совершать вылазки на территорию Крыма, уверяет Сергей Горбачев. Один из таких десантов недавно был разбит нашими войсками на Тендровской косе в районе Скадовска.
"Несколько десятков таких катеров находятся на Днепре, в районе Одесского портового куста. Критической угрозы для нас они создать не могут, но периодически пытаются беспокоить", - напомнил эксперт.
Ранее он заявлял, что украинским корветам, которые сейчас строятся в Турции, также будет очень сложно попасть в украинские порты.
На скоростных катерах иностранного производства украинские боевики пытались высадиться в Крыму 4 октября 2023 года, заявили в Минобороны РФ. Диверсионно-разведывательная группа продвигалась в сторону мыса Тарханкут на катере и трех гидроциклах, но по пути была уничтожена силами ВКС России.
10 сентября 2023 года в Черном море самолетами ЧФ были обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих. Накануне, 4 сентября, была разбита еще одна группа боевиков на четырех американских быстроходных катерах, которые также двигались в направлении мыса Тарханкут.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бойцы "Днепра" уничтожили три лодки ВСУ в районе острова Антоновский
Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
Корвет класса Ада
18:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей ГорбачевУкраинаНАТОКорабльАрмия и флотМненияНовости КрымаНовостиКрымВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Главное за день: 9 марта
21:47"Теперь я местный житель": почему поэт Илья Резник переехал в Крым
21:03Украина должна поднять белый флаг – Папа римский Франциск
20:49Какие корабли поставляют Украине страны НАТО – эксперт
20:2512 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Таврической епархии
19:37Украинские дроны подожгли электроподстанцию в Запорожской области
19:23Французские истребители и ЧП в Тыве: топ новостей недели
19:19В Севастополе прогремело – губернатор объяснил причину
18:55В Турции строят для Украины корабли Ada – чем это грозит
18:10Торговые сети Крыма ограничат наценки на ключевые продукты
17:52Расписание пригородных поездов в Крыму изменится на несколько дней
17:25"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливней
17:08"Поехали!": как Гагарин покорял космос 1:54
16:32В Мариуполе вручили ключи жильцам шести новых многоэтажек
15:51В Севастополе простились с героями СВО
15:13Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны
14:51Над Белгородской областью сбит еще один вражеский дрон
14:36Тысяча боевиков за сутки – потери Украины в зоне спецоперации
14:19Возил помощь в зону СВО: в Керчи простились с атаманом Кувалдиным
13:59Наступление в Донбассе: армия России продвинулась по переднему краю
Лента новостейМолния