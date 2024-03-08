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Главное за день: 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Главное за день: 8 марта
Главное за день: 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Главное за день: 8 марта
Президент США Джо Байден выступил с обращением к конгрессу. Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара за неделю по объектам ВСУ. Более 250 взрывов... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T22:05
2024-03-08T22:05
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джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден выступил с обращением к конгрессу. Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара за неделю по объектам ВСУ. Более 250 взрывов прогремели за ночь в ряде регионов Украины. Двое жителей Белгородской области погибли при атаке украинских дронов. Стоимость биткоина выросла до рекордных 70 тысяч долларов. Союзники Киева собрали деньги на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Байден выступил с посланием к КонгрессуПрезидент США Джо Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу. Основной темой его речи стал военный конфликт на Украине. Он призвал конгрессменов одобрить выделение финансовой помощи Киеву. По словам Байдена, "если США уйдут сейчас, это поставит под угрозу не только Украину, но Европу и весь свободный мир". При этом Байден заверил, что американских солдат на Украине не будет, поскольку Киев "не просит об этом".Экс-президент США Дональд Трамп назвал послание Байдена "позором". По его словам, это была "наименее сострадательная, злая и самая плохая речь, с которой когда-либо выступали в Конгрессе". Журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X назвал "бредом сумасшедшего" слова Байдена об Украине. Он подчеркнул, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для хозяина Белого дома, а не прекращение вторжения в США наркокартелей, деградация экономики и разрушение школ.Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Байден вновь наглядно продемонстрировал свою маниакальную одержимость во что бы то ни стало нанести поражение России и нежелание заботиться непосредственно об интересах простых американцев.Более 30 групповых ударов за неделю по объектам ВСУВооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками по военным объектам Украины. По данным Минобороны, поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, а также пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.В целом за неделю в зоне СВО противник потерял убитыми и ранеными более 7 тысяч военнослужащих. Также уничтожены более 350 единиц военной техники и вооружений ВСУ, в том числе 28 танков, включая два американских Abrams.Подразделения Вооруженных сил России за неделю улучшили положение по переднему краю в Донбассе и продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи по всей линии боевого соприкосновения.Ночью на Украине прогремели более 250 взрывовБолее 250 взрывов раздались в ночь на пятницу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области. По данным властей, ударами повреждены объекты в порту и инфраструктура.Так, в 11 населенных пунктах подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области прогремели в общей сложности 256 взрывов, в результате поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры.Также в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры в результате взрывов.Мирные жители погибли при атаке дронов в Белгородской областиБоевики ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе окраину села Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате взрывов два человека погибли. Еще один мужчина получил тяжелые ранения. Также повреждены экскаватор и манипулятор.Биткоин подорожал до 70 тысяч долларовСтоимость биткоина продолжает бить рекорды. В пятницу в ходе торгов на бирже Binance стоимость этой криптовалюты впервые приблизилась к 70 тысячам долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,08% - в среднем до 68 017 долларов. Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года.Киеву собрали деньги для покупки 300 тысяч снарядовПремьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что союзники Киева собрали деньги для покупки первой партии артиллерийских снарядов для украинской армии. Пр его словам, речь идет о приобретении 300 тысяч снарядов.Фиала не уточнил размер собранной суммы и добавил, что поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами продолжается.
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https://crimea.ria.ru/20240308/narodnuyu-misteriyu-v-rossiyu-verim-pokazhut-v-chetyrekh-gorodakh-kryma-1135508677.html
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https://crimea.ria.ru/20240308/stalo-bolshe-chlenov-semi-kak-mama-v-dekrete-stala-volonterom-1135510259.html
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Главное за день: 8 марта

Главные события и заявления пятницы, 8 марта

22:05 08.03.2024
 
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден выступил с обращением к конгрессу. Вооруженные силы России нанесли 34 групповых удара за неделю по объектам ВСУ. Более 250 взрывов прогремели за ночь в ряде регионов Украины. Двое жителей Белгородской области погибли при атаке украинских дронов. Стоимость биткоина выросла до рекордных 70 тысяч долларов. Союзники Киева собрали деньги на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Байден выступил с посланием к Конгрессу

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу. Основной темой его речи стал военный конфликт на Украине. Он призвал конгрессменов одобрить выделение финансовой помощи Киеву. По словам Байдена, "если США уйдут сейчас, это поставит под угрозу не только Украину, но Европу и весь свободный мир".
Он также обратился к президенту России Владимиру Путину: "Мое послание президенту Путину простое. Мы не уйдем! Мы не прогнемся! Я не прогнусь!".
При этом Байден заверил, что американских солдат на Украине не будет, поскольку Киев "не просит об этом".
Экс-президент США Дональд Трамп назвал послание Байдена "позором". По его словам, это была "наименее сострадательная, злая и самая плохая речь, с которой когда-либо выступали в Конгрессе". Журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X назвал "бредом сумасшедшего" слова Байдена об Украине. Он подчеркнул, что оказание помощи Киеву стало "самым важным" для хозяина Белого дома, а не прекращение вторжения в США наркокартелей, деградация экономики и разрушение школ.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Байден вновь наглядно продемонстрировал свою маниакальную одержимость во что бы то ни стало нанести поражение России и нежелание заботиться непосредственно об интересах простых американцев.
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Более 30 групповых ударов за неделю по объектам ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками по военным объектам Украины. По данным Минобороны, поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, а также пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
В целом за неделю в зоне СВО противник потерял убитыми и ранеными более 7 тысяч военнослужащих. Также уничтожены более 350 единиц военной техники и вооружений ВСУ, в том числе 28 танков, включая два американских Abrams.
Подразделения Вооруженных сил России за неделю улучшили положение по переднему краю в Донбассе и продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи по всей линии боевого соприкосновения.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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Ночью на Украине прогремели более 250 взрывов

Более 250 взрывов раздались в ночь на пятницу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Одессе и области. По данным властей, ударами повреждены объекты в порту и инфраструктура.
Так, в 11 населенных пунктах подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области прогремели в общей сложности 256 взрывов, в результате поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры.
Также в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры в результате взрывов.

Мирные жители погибли при атаке дронов в Белгородской области

Боевики ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе окраину села Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате взрывов два человека погибли. Еще один мужчина получил тяжелые ранения. Также повреждены экскаватор и манипулятор.
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Биткоин подорожал до 70 тысяч долларов

Стоимость биткоина продолжает бить рекорды. В пятницу в ходе торгов на бирже Binance стоимость этой криптовалюты впервые приблизилась к 70 тысячам долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,08% - в среднем до 68 017 долларов. Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года.
Надежда Бабкина в Симферополе
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Киеву собрали деньги для покупки 300 тысяч снарядов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что союзники Киева собрали деньги для покупки первой партии артиллерийских снарядов для украинской армии. Пр его словам, речь идет о приобретении 300 тысяч снарядов.
Фиала не уточнил размер собранной суммы и добавил, что поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами продолжается.
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