Рейтинг@Mail.ru
Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240308/soyuzniki-kieva-sobrali-dengi-na-zakupku-300-tysyach-snaryadov-dlya-vsu-1135504268.html
Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
В рамках чешской инициативы союзники Киева собрали деньги для покупки первой партии снарядов для украинской армии. Об этом в пятницу заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T13:19
2024-03-08T13:20
чехия
украина
поставки западного оружия украине
в мире
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/08/1123475492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d989e9cfef8f0752483d25a3da986477.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В рамках чешской инициативы союзники Киева собрали деньги для покупки первой партии снарядов для украинской армии. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет РИА Новости.Отмечается, что речь идет о приобретении 300 тысяч снарядов."Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", - уточнил Фиала.При этом Фиала не уточнил размер собранной суммы. И добавил, что поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами продолжается. В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны.Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников. Отмечается, что планируется передать партию британских БПЛА, в которой будут FPV-дроны, а также тысячи одноразовых ударных беспилотников для наблюдения и морских дронов.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале заявил о том, что страны альянса и их союзники планируют передать Украине миллион беспилотников. О планах поставить свои беспилотники-камикадзе Киеву ранее заявляла и Франция.По мнению политолога, председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, Киев давно применяет западные беспилотники для ударов по мирным регионам России, а с увеличением числа дронов постарается усилить атаки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – экспертНовый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировкуАвиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики
чехия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/08/1123475492_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e06c7d03d743619fec619c7f82ab9029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чехия, украина, поставки западного оружия украине, в мире, новости, всу (вооруженные силы украины)
Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ

Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ - премьер Чехии

13:19 08.03.2024 (обновлено: 13:20 08.03.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСнаряды для танка Т-64 ВСУ
Снаряды для танка Т-64 ВСУ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В рамках чешской инициативы союзники Киева собрали деньги для покупки первой партии снарядов для украинской армии. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о приобретении 300 тысяч снарядов.
"Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", - уточнил Фиала.
При этом Фиала не уточнил размер собранной суммы. И добавил, что поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами продолжается.
В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны.
Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников. Отмечается, что планируется передать партию британских БПЛА, в которой будут FPV-дроны, а также тысячи одноразовых ударных беспилотников для наблюдения и морских дронов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале заявил о том, что страны альянса и их союзники планируют передать Украине миллион беспилотников. О планах поставить свои беспилотники-камикадзе Киеву ранее заявляла и Франция.
По мнению политолога, председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, Киев давно применяет западные беспилотники для ударов по мирным регионам России, а с увеличением числа дронов постарается усилить атаки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – эксперт
Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировку
Авиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики
 
ЧехияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеВ миреНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:5034 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
14:42Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе
14:27Праздник в сердце Крыма: как поздравляют женщин с 8 марта в Ялте
14:11В Скадовском морском порту ударом ВСУ повреждено административное здание
13:53Хлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на Херсонщине
13:33Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областью
13:19Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
12:39Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями
12:32Опасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского края
12:04Новый автобус из Москвы в Севастополь запустили через Херсонскую область
11:50"Навязчивая идея": в Совфеде отреагировали на речь Байдена в конгрессе
11:25Сирены ракетной опасности звучат в Курской области
11:19Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
11:08Мезозойский постмодерн: в МИД оценили обращение Байдена к конгрессу
10:58Другой Андрей Миронов: к 83-летию любимого актера
10:39Удары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области
10:19Чем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США
09:53Сотни взрывов в Одессе и Запорожье: повреждены порт и инфраструктура
09:27Путин помиловал 52 осужденных женщины – указ
08:56У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун
Лента новостейМолния