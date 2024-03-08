https://crimea.ria.ru/20240308/soyuzniki-kieva-sobrali-dengi-na-zakupku-300-tysyach-snaryadov-dlya-vsu-1135504268.html

Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ

Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Союзники Киева собрали деньги на закупку 300 тысяч снарядов для ВСУ

В рамках чешской инициативы союзники Киева собрали деньги для покупки первой партии снарядов для украинской армии. Об этом в пятницу заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T13:19

2024-03-08T13:19

2024-03-08T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В рамках чешской инициативы союзники Киева собрали деньги для покупки первой партии снарядов для украинской армии. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет РИА Новости.Отмечается, что речь идет о приобретении 300 тысяч снарядов."Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", - уточнил Фиала.При этом Фиала не уточнил размер собранной суммы. И добавил, что поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами продолжается. В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны.Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников. Отмечается, что планируется передать партию британских БПЛА, в которой будут FPV-дроны, а также тысячи одноразовых ударных беспилотников для наблюдения и морских дронов.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в феврале заявил о том, что страны альянса и их союзники планируют передать Украине миллион беспилотников. О планах поставить свои беспилотники-камикадзе Киеву ранее заявляла и Франция.По мнению политолога, председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, Киев давно применяет западные беспилотники для ударов по мирным регионам России, а с увеличением числа дронов постарается усилить атаки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – экспертНовый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировкуАвиабомба Hammer: дальность полета и другие характеристики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, украина, поставки западного оружия украине, в мире, новости, всу (вооруженные силы украины)