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Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым
Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым
Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста посеяла раскол среди противников России и свела к нулю шансы Киева получить немецкие... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T11:14
2024-03-05T11:14
германия
россия
крымский мост
политика
в мире
новости
украина
ракеты taurus
поставки западного оружия украине
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста посеяла раскол среди противников России и свела к нулю шансы Киева получить немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет издание Politico."За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать стремлениям Украины заполучить ключевые виды оружия", – говорится в статье.Авторы публикации отмечают, что мощный информационный эффект от опубликования записи разговора объясняется тем, что это "не "дезинформация", а просто информация без цензуры".Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета &gt;&gt;Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер в свою очередь назвал утечку разговора немецких офицеров "настоящей катастрофой". По его мнению, это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись и расшифровку разговора немецких военнослужащих. Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали пути возможных поставок Украине немецких ракет дальнего действия Taurus, а также вероятность ударов ими по Крымскому мосту.В 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Факт прослушки военных Минобороны ФРГ подтвердило в комментарии немецкого каналу ARD. Подлинной запись разговора признал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – экспертКремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знакомПланы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом – политик
https://crimea.ria.ru/20240301/opublikovan-tekst-razgovorov-nemetskikh-voennykh-ob-atake-na-krymskiy-most-1135341157.html
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германия, россия, крымский мост, политика, в мире, новости, украина, ракеты taurus, поставки западного оружия украине, олаф шольц, нато
Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым

Утечка планов атаковать Крымский мост внесла раскол в стан противников России – Politico

11:14 05.03.2024
 
© AFP 2024 / RALF HIRSCHBERGERКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AFP 2024 / RALF HIRSCHBERGER
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста посеяла раскол среди противников России и свела к нулю шансы Киева получить немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет издание Politico.
"За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать стремлениям Украины заполучить ключевые виды оружия", – говорится в статье.
Авторы публикации отмечают, что мощный информационный эффект от опубликования записи разговора объясняется тем, что это "не "дезинформация", а просто информация без цензуры".
"Для Украины обнародование разговора сделало еще более маловероятным получение Киевом ракет, по крайней мере, на данный момент. Оппозиционные политики дали понять, что они могут потребовать расследования этого дела и того, был ли (канцлер ФРГ Олаф) Шольц искренен в том, почему он не отправлял ракеты. Но этот процесс может занять недели, если не месяцы, и мало чем поможет Украине", – говорится в статье.
Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета >>
Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер в свою очередь назвал утечку разговора немецких офицеров "настоящей катастрофой". По его мнению, это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись и расшифровку разговора немецких военнослужащих. Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали пути возможных поставок Украине немецких ракет дальнего действия Taurus, а также вероятность ударов ими по Крымскому мосту.
В 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Факт прослушки военных Минобороны ФРГ подтвердило в комментарии немецкого каналу ARD. Подлинной запись разговора признал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".
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Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
1 марта, 14:29
Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост
 
ГерманияРоссияКрымский мостПолитикаВ миреНовостиУкраинаРакеты TaurusПоставки западного оружия УкраинеОлаф ШольцНАТО
 
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