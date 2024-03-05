https://crimea.ria.ru/20240305/raskol-v-stane-vraga-smi-ob-utechke-planov-bundesvera-atakovat-krym-1135416677.html

Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым

Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым

Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста посеяла раскол среди противников России и свела к нулю шансы Киева получить немецкие... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T11:14

2024-03-05T11:14

2024-03-05T11:14

германия

россия

крымский мост

политика

в мире

новости

украина

ракеты taurus

поставки западного оружия украине

олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста посеяла раскол среди противников России и свела к нулю шансы Киева получить немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет издание Politico."За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать стремлениям Украины заполучить ключевые виды оружия", – говорится в статье.Авторы публикации отмечают, что мощный информационный эффект от опубликования записи разговора объясняется тем, что это "не "дезинформация", а просто информация без цензуры".Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета >>Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер в свою очередь назвал утечку разговора немецких офицеров "настоящей катастрофой". По его мнению, это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале аудиозапись и расшифровку разговора немецких военнослужащих. Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали пути возможных поставок Украине немецких ракет дальнего действия Taurus, а также вероятность ударов ими по Крымскому мосту.В 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США, и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Факт прослушки военных Минобороны ФРГ подтвердило в комментарии немецкого каналу ARD. Подлинной запись разговора признал депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД заслушает информацию о планах офицеров бундесвера нанести удары по Крымскому мосту и направит в бундестаг требование расследовать эти данные и дать необходимые объяснения. По его словам, в Берлине должны разъяснить, знают ли о произошедшем депутаты бундестага, и понимает ли канцлер Шольц, что "эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Taurus или установки для их запуска уже на Украине – экспертКремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знакомПланы ударов по Крымскому мосту грозят ФРГ военным конфликтом – политик

https://crimea.ria.ru/20240301/opublikovan-tekst-razgovorov-nemetskikh-voennykh-ob-atake-na-krymskiy-most-1135341157.html

германия

россия

крымский мост

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, крымский мост, политика, в мире, новости, украина, ракеты taurus, поставки западного оружия украине, олаф шольц, нато