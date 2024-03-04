https://crimea.ria.ru/20240304/razvozhaev-nazval-prioritetnuyu-zadachu-vlastey-v-sevastopole-1135400733.html

Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе

Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе

Работа по совершенствованию правовой базы для оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей занимает приоритетное место. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T17:48

2024-03-04T17:48

2024-03-04T17:48

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Работа по совершенствованию правовой базы для оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей занимает приоритетное место. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на телеканале "Россия 24".По словам губернатора, в Севастополе общество и власть ориентированы на помощь и поддержку защитников Родины и их близких. "Конечно, эта работа должна не то что не сбавлять темпы, а получить новое развитие и новые акценты", – отметил Развожаев.Он напомнил, что в регионе еще в 2022 году был принят закон о поддержке участников СВО и членов их семей, согласно которому огромное количество льгот предоставляется, включая земельные участки для севастопольцев, которые приняли участие в спецоперации. И эта работа не только на первом месте, но и постоянно совершенствуется.В городе действует отделение фонда "Защитники Отечества" и ряд других направлений, в рамках которых оказывается поддержка участникам спецоперации, добавил Развожаев. Поддержку имеют не только моряки Черноморского флота и морпехи, но и бойцы Росгвардии, которые тоже направляются для решения задач в зону СВО, и сотрудники других специальных служб, включая МЧС."Потому что огромные задачи в том числе наши севастопольские ребята по разминированию решали на "передке", – отметил Развожаев.При этом, по словам губернатора Севастополя, трудно переоценить такой новый национальный проект в России, как "Время героев", старт которого анонсировал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию 29 февраля.Он отметил, что для реализации этого проекта в стране были даны поручения Министерству обороны, но очевидно, что регионам тоже понадобится содействовать –инфраструктурой и организационными усилиями для того, чтобы максимально и в короткие сроки задачу, которую поставил верховный главнокомандующий, выполнить.Ранее президент Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Костин высказал мнение, что запуск специальной кадровой программы "Время героев", о которой заявил президент РФ Владимир Путин в послании ФС РФ, изменит представление об элите России. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько земельных участков получили бойцы СВО в Крыму В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, время героев, севастополь, новости, новости крыма, соцзащита, ветераны сво, нацпроекты в россии