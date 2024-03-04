https://crimea.ria.ru/20240304/razvozhaev-nazval-prioritetnuyu-zadachu-vlastey-v-sevastopole-1135400733.html
Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе
Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе
Работа по совершенствованию правовой базы для оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей занимает приоритетное место. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T17:48
2024-03-04T17:48
2024-03-04T17:48
михаил развожаев
время героев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Работа по совершенствованию правовой базы для оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей занимает приоритетное место. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на телеканале "Россия 24".По словам губернатора, в Севастополе общество и власть ориентированы на помощь и поддержку защитников Родины и их близких. "Конечно, эта работа должна не то что не сбавлять темпы, а получить новое развитие и новые акценты", – отметил Развожаев.Он напомнил, что в регионе еще в 2022 году был принят закон о поддержке участников СВО и членов их семей, согласно которому огромное количество льгот предоставляется, включая земельные участки для севастопольцев, которые приняли участие в спецоперации. И эта работа не только на первом месте, но и постоянно совершенствуется.В городе действует отделение фонда "Защитники Отечества" и ряд других направлений, в рамках которых оказывается поддержка участникам спецоперации, добавил Развожаев. Поддержку имеют не только моряки Черноморского флота и морпехи, но и бойцы Росгвардии, которые тоже направляются для решения задач в зону СВО, и сотрудники других специальных служб, включая МЧС."Потому что огромные задачи в том числе наши севастопольские ребята по разминированию решали на "передке", – отметил Развожаев.При этом, по словам губернатора Севастополя, трудно переоценить такой новый национальный проект в России, как "Время героев", старт которого анонсировал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию 29 февраля.Он отметил, что для реализации этого проекта в стране были даны поручения Министерству обороны, но очевидно, что регионам тоже понадобится содействовать –инфраструктурой и организационными усилиями для того, чтобы максимально и в короткие сроки задачу, которую поставил верховный главнокомандующий, выполнить.Ранее президент Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Костин высказал мнение, что запуск специальной кадровой программы "Время героев", о которой заявил президент РФ Владимир Путин в послании ФС РФ, изменит представление об элите России. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько земельных участков получили бойцы СВО в Крыму В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
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михаил развожаев, время героев, севастополь, новости, новости крыма, соцзащита, ветераны сво, нацпроекты в россии
Развожаев назвал приоритетную задачу властей в Севастополе
Поддержка бойцов СВО в Севастополе является приоритетом – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Работа по совершенствованию правовой базы для оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей занимает приоритетное место. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на телеканале "Россия 24".
По словам губернатора, в Севастополе общество и власть ориентированы на помощь и поддержку защитников Родины и их близких.
"Конечно, эта работа должна не то что не сбавлять темпы, а получить новое развитие и новые акценты", – отметил Развожаев.
Он напомнил, что в регионе еще в 2022 году был принят закон о поддержке участников СВО и членов их семей, согласно которому огромное количество льгот предоставляется, включая земельные участки для севастопольцев, которые приняли участие в спецоперации. И эта работа не только на первом месте, но и постоянно совершенствуется.
"Мы постоянно и количество мер, и категорий поддержки "рихтуем", потому где-то какие-то вещи сразу не были учтены, а жизнь диктует новые задачи, и мы оперативно вносим изменения в закон. Эта работа занимает первое место в ежедневных процессах, чтобы ребята и их семьи чувствовали заботу государства", – сказал глава региона.
В городе действует отделение фонда "Защитники Отечества" и ряд других направлений, в рамках которых оказывается поддержка участникам спецоперации, добавил Развожаев. Поддержку имеют не только моряки Черноморского флота и морпехи, но и бойцы Росгвардии, которые тоже направляются для решения задач в зону СВО, и сотрудники других специальных служб, включая МЧС.
"Потому что огромные задачи в том числе наши севастопольские ребята по разминированию решали на "передке", – отметил Развожаев.
При этом, по словам губернатора Севастополя, трудно переоценить такой новый национальный проект в России, как "Время героев"
, старт которого анонсировал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию 29 февраля.
"Кадровый проект "Время героев" – это то, что необходимо делать. Потому что мы понимаем, что специальная военная операция уже создала и выдвинула новые лица, новых людей для политики, госуправления, для местного управления. И понятно, что этим людям надо сейчас активно давать возможность получить дополнительное образование в профессиональных сферах… военное либо гражданское. Это мощная программа кадровых "лифтов" для участников СВО", – сказал Развожаев.
Он отметил, что для реализации этого проекта в стране были даны поручения Министерству обороны, но очевидно, что регионам тоже понадобится содействовать –инфраструктурой и организационными усилиями для того, чтобы максимально и в короткие сроки задачу, которую поставил верховный главнокомандующий, выполнить.
Ранее президент Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Костин высказал мнение, что запуск специальной кадровой программы "Время герое
в", о которой заявил президент РФ Владимир Путин в послании ФС РФ, изменит представление об элите России.
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