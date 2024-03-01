https://crimea.ria.ru/20240301/glavnye-novosti-kryma-1-marta-1135350499.html

Главные новости Крыма: 1 марта

Главные новости Крыма: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Главные новости Крыма: 1 марта

ФСБ задержала в Крыму украинских диверсантов, которые готовили теракты с применением взрывчатки. В Севастополе объявляли воздушную тревогу, в городе работала... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T23:05

2024-03-01T23:05

2024-03-01T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. ФСБ задержала в Крыму украинских диверсантов, которые готовили теракты с применением взрывчатки. В Севастополе объявляли воздушную тревогу, в городе работала ПВО. В Бахчисарайском районе электричка насмерть сбила 18-летнюю девушку. В Судаке к началу курортного сезона восстановят после шторма набережную. В Алупке для бездомных животных открыли "Кошкин дом".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ФСБ задержала двух агентов спецслужб УкраиныВ Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину и женщину, которые готовили теракты на полуострове по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России."ФСБ России проводятся мероприятия по пресечению диверсионно-террористической деятельности агентуры украинских спецслужб на территории Крыма. В результате проведенных мероприятий задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым", – говорится в сообщении.Задержанная в Крыму гражданка России и Украины на видео, распространенном ФСБ, рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. По ее признанию, она была задержана при попытке покинуть страну.Атака на СевастопольВ Севастополе была объявлена воздушная тревога, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рекомендовал жителям проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. В города отработала ПВО, сообщил он позже."Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей".Военные задействовали на период действия воздушной тревоги и работы системы ПВО дымовую маскировку.В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричкаВ Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Трагедия произошла накануне вечером на перегоне станций Бахчисарай – Сирень. Машинист электропоезда Симферополь – Севастополь, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось."На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции установили, что от полученных травм на месте происшествия скончалась 18-летняя жительница Севастополя", - говорится в сообщении.Набережную Судака восстановят после штормаВосстановить набережную в Судаке после прошлогоднего ноябрьского шторма планируют к курортному сезону. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" рассказал глава городской администрации Константин Подсевалов."Центральная набережная, которая у нас разрушилась во время шторма, - мы планируем ее восстановить к курортному сезону. Она попала в зону ЧС. Мы подали сумму ущерба. Ждем, когда нам это компенсируют", - завил мэр.По словам Константина Подсевалова, сейчас администрация ищет варианты, как успеть восстановить променадную зону к сезону.Первый "Кошкин дом" для бездомных животных появился в АлупкеВ День кошек, который отмечают 1 марта, в Ялте стартовал проект "Кошкин дом". Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко."Первый "жилой дом" для усатых-полосатых бездомных установили в Алупке. С просьбой помочь животным, которых довольно много на улицах, согреть в холодное время года, дать крышу в дождь и организовать место для кормления, в алупкинский территориальный орган обратились местные жители", - написала мэр в своем Telegram-канале.На просьбу откликнулся центр помощи "Переправа", подопечные которого изготовили в столярном цеху трехэтажный шестикомнатный домик с современной мягкой кровлей, специальной пропиткой "фундамента", которая защитит его от влаги.

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https://crimea.ria.ru/20240301/vesna-nastupaet-po-vsem-frontam-prognoz-v-krymu-na-vykhodnye-ot-fobos-1135349583.html

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