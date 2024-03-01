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В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка
В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка
В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T11:32
2024-03-01T11:32
крым
линейное управление мвд россии на транспорте по крыму
происшествия
общество
бахчисарайский район
новости крыма
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.Трагедия произошла накануне вечером на перегоне станций Бахчисарай – Сирень. Машинист электропоезда Симферополь – Севастополь, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.В ходе опроса машинист железнодорожного состава рассказал, что девушка неожиданно выбежала на железнодорожные пути из-за расположенного рядом здания.Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.В начале февраля в Ставропольском крае товарный состав столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом переезде. В результате погибли три ребенка, находившиеся в авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли под колесами электропоезда – что известноДва человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
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РИА Новости Крым
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96
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крым, линейное управление мвд россии на транспорте по крыму, происшествия, общество, бахчисарайский район, новости крыма, поезд
В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка

18-летняя жительница Севастополя погибла под колесами электрички в Крыму – МВД

11:32 01.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожные рельсы
Железнодорожные рельсы - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Трагедия произошла накануне вечером на перегоне станций Бахчисарай – Сирень. Машинист электропоезда Симферополь – Севастополь, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции установили, что от полученных травм на месте происшествия скончалась 18-летняя жительница Севастополя", - говорится в сообщении.
В ходе опроса машинист железнодорожного состава рассказал, что девушка неожиданно выбежала на железнодорожные пути из-за расположенного рядом здания.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В начале февраля в Ставропольском крае товарный состав столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом переезде. В результате погибли три ребенка, находившиеся в авто.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно
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КрымЛинейное управление МВД России на транспорте по КрымуПроисшествияОбществоБахчисарайский районНовости КрымаПоезд
 
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