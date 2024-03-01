https://crimea.ria.ru/20240301/v-krymu-18-letnyuyu-devushku-nasmert-sbila-elektrichka-1135334996.html

В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка

В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка - РИА Новости Крым, 01.03.2024

В Крыму 18-летнюю девушку насмерть сбила электричка

В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T11:32

2024-03-01T11:32

2024-03-01T11:32

крым

линейное управление мвд россии на транспорте по крыму

происшествия

общество

бахчисарайский район

новости крыма

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.Трагедия произошла накануне вечером на перегоне станций Бахчисарай – Сирень. Машинист электропоезда Симферополь – Севастополь, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.В ходе опроса машинист железнодорожного состава рассказал, что девушка неожиданно выбежала на железнодорожные пути из-за расположенного рядом здания.Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.В начале февраля в Ставропольском крае товарный состав столкнулся с легковым автомобилем на регулируемом переезде. В результате погибли три ребенка, находившиеся в авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли под колесами электропоезда – что известноДва человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, линейное управление мвд россии на транспорте по крыму, происшествия, общество, бахчисарайский район, новости крыма, поезд