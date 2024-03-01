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Первый "Кошкин дом" для бездомных животных появился в Алупке
Первый "Кошкин дом" для бездомных животных появился в Алупке - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Первый "Кошкин дом" для бездомных животных появился в Алупке
Проект "Кошкин дом" в День кошек, который отмечают 1 марта, стартовал в Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T15:53
2024-03-01T15:53
2024-03-01T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Проект "Кошкин дом" в День кошек, который отмечают 1 марта, стартовал в Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По информации Янины Павленко, на просьбу откликнулся центр помощи "Переправа". Его подопечные изготовили в столярном цеху трехэтажный шестикомнатный домик с современной мягкой кровлей, специальной пропиткой "фундамента", которая защитит его от влаги."Процесс готовы поставить на конвейер - и для всех усатых-полосатых, кто по воле судьбы остался без крова, сделать укрытия", - цитирует Янина Павленко руководителя центра помощи "Переправа" Юрия Шуринова.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой сегодня праздник: 1 мартаХвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в КрымуПять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
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Первый "Кошкин дом" для бездомных животных появился в Алупке
В Ялте стартовал проект "Кошкин дом" для бездомных животных
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Проект "Кошкин дом" в День кошек, который отмечают 1 марта, стартовал в Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Первый "жилой дом" для усатых-полосатых бездомных установили в Алупке. С просьбой помочь животным, которых довольно много на улицах, согреть в холодное время года, дать крышу в дождь и организовать место для кормления, в алупкинский территориальный орган обратились местные жители", - написала мэр в своем Telegram-канале.
По информации Янины Павленко, на просьбу откликнулся центр помощи "Переправа". Его подопечные изготовили в столярном цеху трехэтажный шестикомнатный домик с современной мягкой кровлей, специальной пропиткой "фундамента", которая защитит его от влаги.
"Процесс готовы поставить на конвейер - и для всех усатых-полосатых, кто по воле судьбы остался без крова, сделать укрытия", - цитирует Янина Павленко руководителя центра помощи "Переправа" Юрия Шуринова.
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