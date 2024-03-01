https://crimea.ria.ru/20240301/pervyy-koshkin-dom-dlya-bezdomnykh-zhivotnykh-poyavilsya-v-alupke-1135342678.html

Первый "Кошкин дом" для бездомных животных появился в Алупке

Первый "Кошкин дом" для бездомных животных появился в Алупке - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Первый "Кошкин дом" для бездомных животных появился в Алупке

Проект "Кошкин дом" в День кошек, который отмечают 1 марта, стартовал в Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T15:53

2024-03-01T15:53

2024-03-01T15:53

ялта

крым

янина павленко

новости

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135337940_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_147b789ede7908f13bfa2cbe67f38ed4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Проект "Кошкин дом" в День кошек, который отмечают 1 марта, стартовал в Ялте. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По информации Янины Павленко, на просьбу откликнулся центр помощи "Переправа". Его подопечные изготовили в столярном цеху трехэтажный шестикомнатный домик с современной мягкой кровлей, специальной пропиткой "фундамента", которая защитит его от влаги."Процесс готовы поставить на конвейер - и для всех усатых-полосатых, кто по воле судьбы остался без крова, сделать укрытия", - цитирует Янина Павленко руководителя центра помощи "Переправа" Юрия Шуринова.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой сегодня праздник: 1 мартаХвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в КрымуПять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, янина павленко, новости, новости крыма, общество