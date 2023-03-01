Рейтинг@Mail.ru
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230301/5-supersposobnostey-koshek-no-lyubim-my-ikh-ne-za-eto_-1118591325.html
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T08:14
2023-03-01T09:15
общество
новости
праздники и памятные даты
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110069/86/1100698600_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ddb4035b9c3b6024beef0f95730b2c91.jpg
Алла Дружинович, РИА Новости КрымРазодранный диван, раскатанная по всей квартире туалетная бумага, сюрприз в обуви, шерсть на одежде и аллергические стозалповые серии чиханий... Что за это будет виновнику? Чесание специальной щеткой, обед из кабанятины с черникой вперемешку с лососятиной и креветками. На вопрос "почему?" можно ответить только вопросом "ну а как?".Что хорошего в усатых-полосатых?! Именно они обладают суперспособностями, видят в темноте, ходят по стенам и закрывают собой магические порталы. И явно знают то, что людям неведомо. Во Всемирный день кошек РИА Новости Крым собрал пять суперпособностей наших любимых, стервозных и независимых, гуляющих "сами по себе". Именно они привносят в нашу жизнь остроту и общественный вызов - все то, чего нам не хватает в жизни. Новости от кота Мостика &gt;&gt;1. Встроенное мурчало и лечебные свойстваМногие котовладельцы замечали, что кошка ложится хозяину буквально на больное место и успокаивает боль. Достоверно неизвестно, как она добивается врачевательного эффекта. Возможно, действует ее душевное тепло и сострадание, наша психосоматика так реагирует, или вибрация мурчащей кошки действительно обладает лечебным эффектом. Или утешительным. Ясно одно: помогает.Эксперты рассказали, как заговорить на языке кошекhttps://crimea.ria.ru/society/20190808/1117123333.html 2. Внутренний навигатор и магический порталКошки прекрасно ориентируются в трехмерном пространстве и во времени, запоминая и дорогу домой, и точное время обеда, и многое другое. Но есть мнение, что кошки и в пятое измерение вхожи. Чего стоит их способность загодя чувствовать приближение хозяина и выходить встречать его к двери, покидая уютную лежанку!А потребность перекрывать "порталы" - садиться и ложиться на прямоугольные предметы, в рамки, проемы и проходы, забираться в коробки... А способность видеть нечто, человеком не видимое... 3. Вскармливать "очень чужих" детейГордость и чуткость сочетается в кошках удивительным образом. Кого только мурки не усыновляли! Истории известны случаи, когда кошка выкормила ежиков, бельчат, малышей-опоссумов, крольчат и даже рысенка.А как кошки защищают малышей! Бои с хищными птицами, с собаками не раз попадали на видео. Был случай, когда кошка спасла ребенка от бродячих собак. Бесстрашию их нет предела, когда требуется защитить беззащитного.4. Падать на 4 лапки, плавать, летать и говоритьПерелетать с ветки на ветку, с крыши на крышу, ходить по тонкому карнизу, карабкаться по стенам и вспрыгивать на предметы в несколько десятков раз выше себя... А некоторые кошки любят буквально взлетать по отвесной стене, а уж если угораздило свалиться с высоты, почти всегда приземляются на лапки с такой ловкостью, что ухитряются избежать травм. Нам бы такие способности! Они умеют даже плавать, но не любят.Зато поговорить многие просто обожают. Хозяева прекрасно поймут, что хочет сказать питомец. Некоторые осваивают даже человеческие слова. А уж интонации перенимают абсолютно человеческие.Матильда и Конфуций: вальяжные будни книжных котов &gt;&gt;5. ВоображениеКто играет так увлеченно, как кошка, которая воображает фантик бабочкой и пугается, подпрыгивая чуть ли не до потолка, увидев шланг, похожий на змею? Воображение у них развито - будь здоров! Гонять по квартире пробку, устроив охоту на "мышь", и выслеживать "добычу", роль которой исполняет хозяйская пятка, высунувшаяся из-под одеяла, может только существо с воображением.Но любим мы их не за суперспособности, конечно. Скорее - за их волшебность, мурчальность, гордую независимость и безраздельную привязанность вместе взятые. За их главную способность - заполнять собой пустоту, вытеснять одиночество и грусть-тоску-печаль. Заполнять наш дом своим присутствием, весельем и озорством, уютной ленью или бесконечной энергичностью. И заполнять сердце человека умилением, нежностью и благодарностью за то, что на свете есть они, кошки.Эксперты выяснили, почему в Крыму не популярны "лысые" кошки &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20191203/Uchenye-rasskazali-mozhno-li-ponyat-koshache-nastroenie-1117707613.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алла Дружинович
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/69/1117726952_219:0:1060:841_100x100_80_0_0_12cf308a448e001e3f1c0cdc2374996e.jpg
Алла Дружинович
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/69/1117726952_219:0:1060:841_100x100_80_0_0_12cf308a448e001e3f1c0cdc2374996e.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110069/86/1100698600_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c41068cfe69ec313cd538b7feda54cd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты, животные
Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это

День котов и кошек: за какие суперспособности мы любим пушистиков

08:14 01.03.2023 (обновлено: 09:15 01.03.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкАбиссинская кошка
Абиссинская кошка - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
Алла Дружинович
Алла Дружинович
Все материалы
Алла Дружинович, РИА Новости Крым
Разодранный диван, раскатанная по всей квартире туалетная бумага, сюрприз в обуви, шерсть на одежде и аллергические стозалповые серии чиханий... Что за это будет виновнику? Чесание специальной щеткой, обед из кабанятины с черникой вперемешку с лососятиной и креветками. На вопрос "почему?" можно ответить только вопросом "ну а как?".
Что хорошего в усатых-полосатых?! Именно они обладают суперспособностями, видят в темноте, ходят по стенам и закрывают собой магические порталы. И явно знают то, что людям неведомо. Во Всемирный день кошек РИА Новости Крым собрал пять суперпособностей наших любимых, стервозных и независимых, гуляющих "сами по себе". Именно они привносят в нашу жизнь остроту и общественный вызов - все то, чего нам не хватает в жизни.
© Фото: pixabay.comКот
Кот
© Фото: pixabay.com
Кот
Новости от кота Мостика >>

1. Встроенное мурчало и лечебные свойства

Многие котовладельцы замечали, что кошка ложится хозяину буквально на больное место и успокаивает боль. Достоверно неизвестно, как она добивается врачевательного эффекта. Возможно, действует ее душевное тепло и сострадание, наша психосоматика так реагирует, или вибрация мурчащей кошки действительно обладает лечебным эффектом. Или утешительным. Ясно одно: помогает.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот на ящиках с готовой продукцией предприятия Сакской ГГРЭС
Кот на ящиках с готовой продукцией предприятия Сакской ГГРЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Кот на ящиках с готовой продукцией предприятия Сакской ГГРЭС
Эксперты рассказали, как заговорить на языке кошекhttps://crimea.ria.ru/society/20190808/1117123333.html

2. Внутренний навигатор и магический портал

Кошки прекрасно ориентируются в трехмерном пространстве и во времени, запоминая и дорогу домой, и точное время обеда, и многое другое. Но есть мнение, что кошки и в пятое измерение вхожи. Чего стоит их способность загодя чувствовать приближение хозяина и выходить встречать его к двери, покидая уютную лежанку!
А потребность перекрывать "порталы" - садиться и ложиться на прямоугольные предметы, в рамки, проемы и проходы, забираться в коробки... А способность видеть нечто, человеком не видимое...
© Фото: pixabay.comКошка
Кошка
© Фото: pixabay.com
Кошка

3. Вскармливать "очень чужих" детей

Гордость и чуткость сочетается в кошках удивительным образом. Кого только мурки не усыновляли! Истории известны случаи, когда кошка выкормила ежиков, бельчат, малышей-опоссумов, крольчат и даже рысенка.
А как кошки защищают малышей! Бои с хищными птицами, с собаками не раз попадали на видео. Был случай, когда кошка спасла ребенка от бродячих собак. Бесстрашию их нет предела, когда требуется защитить беззащитного.

4. Падать на 4 лапки, плавать, летать и говорить

Перелетать с ветки на ветку, с крыши на крышу, ходить по тонкому карнизу, карабкаться по стенам и вспрыгивать на предметы в несколько десятков раз выше себя... А некоторые кошки любят буквально взлетать по отвесной стене, а уж если угораздило свалиться с высоты, почти всегда приземляются на лапки с такой ловкостью, что ухитряются избежать травм. Нам бы такие способности! Они умеют даже плавать, но не любят.
Зато поговорить многие просто обожают. Хозяева прекрасно поймут, что хочет сказать питомец. Некоторые осваивают даже человеческие слова. А уж интонации перенимают абсолютно человеческие.
Матильда и Конфуций: вальяжные будни книжных котов >>

5. Воображение

Кто играет так увлеченно, как кошка, которая воображает фантик бабочкой и пугается, подпрыгивая чуть ли не до потолка, увидев шланг, похожий на змею? Воображение у них развито - будь здоров! Гонять по квартире пробку, устроив охоту на "мышь", и выслеживать "добычу", роль которой исполняет хозяйская пятка, высунувшаяся из-под одеяла, может только существо с воображением.
Кот. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2019
3 декабря 2019, 21:58
Ученые рассказали, можно ли понять кошачье настроение
Но любим мы их не за суперспособности, конечно. Скорее - за их волшебность, мурчальность, гордую независимость и безраздельную привязанность вместе взятые. За их главную способность - заполнять собой пустоту, вытеснять одиночество и грусть-тоску-печаль. Заполнять наш дом своим присутствием, весельем и озорством, уютной ленью или бесконечной энергичностью. И заполнять сердце человека умилением, нежностью и благодарностью за то, что на свете есть они, кошки.
Эксперты выяснили, почему в Крыму не популярны "лысые" кошки >>
Кот Мостик
30 января, 11:41
Новости от кота МостикаЗнаменитый кот Мостик, рассказывавший пять лет о "стройке века" и ставший символом строительства Крымского моста, теперь работает начальником отдела котоновостей крымского подразделения МИА "Россия сегодня". Мы публикуем материалы от хвостатого корреспондента сайта РИА Новости Крым.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыЖивотные
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
12:42РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах
12:34Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство
12:29Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо
12:14На пожаре в частном доме в Крыму пострадал человек
12:01Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
11:39Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым
11:34Минтруд предложил дополнительную индексацию социальных пенсий
10:35Киев планирует "радиоактивную" провокацию вблизи Приднестровья – МИД
10:31Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:24Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма
10:12В Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО
09:55Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек
09:52Водоснабжение Евпатории восстановлено: вода подается 95% абонентов
09:32ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая
09:01Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека
08:49Сколько россияне будут отдыхать в честь 8 марта – Роструд
08:24В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России
08:14Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
08:01Хроника Крымской весны: 1 марта
Лента новостейМолния