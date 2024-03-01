https://crimea.ria.ru/20240301/v-sevastopole-voennye-zadeystvovali-dym-dlya-maskirovki-1135344097.html

В Севастополе военные задействовали дым для маскировки

В Севастополе военные задействовали дым для маскировки - РИА Новости Крым, 01.03.2024

В Севастополе военные задействовали дым для маскировки

Дымовая маскировка задействована в Севастополе в период действия воздушной тревоги и работы системы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T16:04

2024-03-01T16:04

2024-03-01T16:12

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

воздушная тревога в севастополе

атаки всу на крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Дымовая маскировка задействована в Севастополе в период действия воздушной тревоги и работы системы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал сохранять спокойствие и доверяйте только официальной информации.В пятницу днем в Севастополе объявили воздушную тревогу. Позже губернатор сообщил о работе системы противовоздушной обороны, а также призвал жителей принять меры безопасности. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает система ПВОСирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога Крымский мост закрыт для движения транспорта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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