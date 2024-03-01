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В Севастополе военные задействовали дым для маскировки - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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В Севастополе военные задействовали дым для маскировки
В Севастополе военные задействовали дым для маскировки - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В Севастополе военные задействовали дым для маскировки
Дымовая маскировка задействована в Севастополе в период действия воздушной тревоги и работы системы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T16:04
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безопасность республики крым и севастополя
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Дымовая маскировка задействована в Севастополе в период действия воздушной тревоги и работы системы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал сохранять спокойствие и доверяйте только официальной информации.В пятницу днем в Севастополе объявили воздушную тревогу. Позже губернатор сообщил о работе системы противовоздушной обороны, а также призвал жителей принять меры безопасности. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает система ПВОСирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога Крымский мост закрыт для движения транспорта
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Новости
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РИА Новости Крым
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В Севастополе военные задействовали дым для маскировки

В Севастополе военные задействовали дым для маскировки рейда и бухт - Развожаев

16:04 01.03.2024 (обновлено: 16:12 01.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевТуман в Севастополе
Туман в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Дымовая маскировка задействована в Севастополе в период действия воздушной тревоги и работы системы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки. Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе", - написал он в своем ТГ-канале.
Губернатор призвал сохранять спокойствие и доверяйте только официальной информации.
В пятницу днем в Севастополе объявили воздушную тревогу. Позже губернатор сообщил о работе системы противовоздушной обороны, а также призвал жителей принять меры безопасности.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымНовостиНовости Крыма
 
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