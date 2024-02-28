https://crimea.ria.ru/20240228/glavnoe-za-den-28-fevralya-1135294203.html

Главное за день: 28 февраля

Главное за день: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Главное за день: 28 февраля

Армия России освободила еще один населенный пункт, ВСУ за сутки потеряли почти 700 человек. В Одессе прозвучали мощные взрывы, власти заявили о повреждении... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T22:40

2024-02-28T22:40

2024-02-28T22:56

главное за день

в мире

приднестровье

николай рыжков

политика

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134234885_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_9758a215433a78fcdedb55a2316d7caa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт, ВСУ за сутки потеряли почти 700 человек. В Одессе прозвучали мощные взрывы, власти заявили о повреждении критической инфраструктуры. Следком России почти завершил расследование теракта на Крымском мосту. В Москве скончался Николай Рыжков. В Ростове-на-Дону приговорен агент украинской разведки, в Приднестровье попросили помощи у России, а в США Такер Карлсон заявил об угрозах ареста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России освободила еще один населенный пунктПодразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские подразделения отразили на этом направлении 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского ДНР.Средствами ПВО удалось поразить 99 беспилотников, а также три снаряда HIMARS. ВСУ за сутки потеряли почти 700 боевиков, кроме того, удалось уничтожить радиолокатор и несколько складов противника."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе", – сообщили в Минобороны.Мощные взрывы прозвучали ночью в ОдессеДве серии мощных взрывов прогремели в Одессе в ночь на 28 февраля, повреждена энергосистема одного из объектов критической инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Первая серия мощных взрывов прогремела в городе в 23.29, спустя несколько минут взрывы повторились.Следком завершает дело о теракте на Крымском мостуРасследование теракта на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года, почти завершено, установлены все обстоятельства произошедшего. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин."Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами", – сказал он.Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.Умер бывший глава правительства СССР Николай РыжковНа 95-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР в 1985-1991 годах Николай Рыжков. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Он родился в 1929 году в Донецкой области УССР. В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, начал работать на заводе "Уралмаш" в Свердловске (ныне Екатеринбург). За девять лет прошел путь от мастера цеха до его начальника. В 1999-2003 годах – депутат Госдумы РФ III созыва. В 2003-2023 годах – член Совета Федерации от Белгородской области.Шпион получил срок за попытку купить деталь к С-300Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима агента украинской разведки, который пытался приобрести секретную компоненту для зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ."Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента Главного управления разведки министерства обороны Украины, жителя Мелитополя, гражданина Украины… виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Осужденного задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке "приобрести совершенно секретную продукцию военного назначения - клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300", отметили в ФСБ.Приднестровье обратилось к России за помощьюДепутаты непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Об этом говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов всех уровней."Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", - говорится в тексте резолюции.В документе отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.Такеру Карлсону грозили арестом за интервью с ПутинымНакануне интервью с российским лидером Владимиром Путиным американского журналиста Такера Карлсона пугали возможным задержанием в США. Такое заявление он сделал в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.По словам Карлсона, поводом должно было послужить нарушение санкций в отношении Российской Федерации."Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию – ред.), и это люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций", – цитирует Карлсона РИА Новости.

https://crimea.ria.ru/20240228/v-shkole-v-rostove-na-donu-razminirovali-dron-1135287339.html

https://crimea.ria.ru/20240228/shoygu-prikazal-uskorit-postavki-vooruzheniya-v-voyska-1135289261.html

https://crimea.ria.ru/20240228/doshutilis-yadernyy-balans-sdvinulsya-ne-v-polzu-ssha---ekspert-1135286977.html

приднестровье

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, приднестровье, николай рыжков, политика, новости сво, всу (вооруженные силы украины), такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, сша, украина