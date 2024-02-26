https://crimea.ria.ru/20240226/glavnoe-za-den-26-fevralya-1135228623.html

Главное за день: 26 февраля

Главное за день: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Главное за день: 26 февраля

Путин подписал указ о новом составе военных округов и закон о самозапрете кредитов. Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации. ФСБ задержала... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T23:16

2024-02-26T23:16

2024-02-26T23:16

новости

главное за день

авдеевка

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

генштаб всу

валерий герасимов

награды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/19/1135201981_86:210:1589:1055_1920x0_80_0_0_f67d436aff93a31687afed75e68e2683.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Путин подписал указ о новом составе военных округов и закон о самозапрете кредитов. Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации. ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России. Авдеевку полностью зачистили от ВСУ. Армия России продвинулась вперед на двух направлениях. Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации. В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства. 1000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Авдеевку полностью зачистили от ВСУАвдеевка полностью зачищена от боевиков ВСУ, заявил в понедельник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Исходя из того, что там очень много объектов уже проверено, и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена ", – сказал Пушилин в эфире Первого канала.Армия России продвинулась вперед на двух направленияхУспешными действиями военнослужащих группировки "Центр" удалось освободить село Ласточкино на Авдеевском направлении. Вооруженные силы российской Федерации наступают почти по всей линии фронта – существенные успехи достигнуты на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ."В ходе боевых действий на Донецком направлении противник потерял более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и станцию контрбатарейной борьбы", – сказано в сообщении.Еще около 150-ти военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении. Всего за сутки российские военные уничтожили на всех направлениях спецоперации еще 1175 боевиков ВСУ, а также вражеское вооружение и технику. А российская ПВО уничтожила еще две ракеты Storm Shadow и пять HIMARS.Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперацииНачальник Генштаба РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации и вручил награды отличившимся военнослужащим. Об этом сообщает Минобороны России."Генерал армии Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах РоссииВ 22 регионах России задержали 49 пособников исламистов, которые собирали и переводили деньги на нужды боевиков в Сирии."Во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом РФ ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, координация которого осуществлялась эмиссарами организации, находящимися в Сирийской Арабской Республике", – сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.* запрещенная в России террористическая организацияПутин подписал указ о новом составе военных округовДонецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Об этом говорится в указе президента РФ о военно-административном делении страны, опубликованном на портале правовой информации.Указ также определил границы воссоздаваемых Московского и Ленинградского военных округов. В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области и столица России.В Ленинградский ВО вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская. Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работаетРоссияне смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.Для применения данного механизма гражданину необходимо будет заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг либо в МФЦ. Заявление будет передано в бюро кредитных историй.Запрет может распространяться на виды финансовых организаций кредиторов – банк либо микрофинансовая организация (МФО). А также по способу обращения за получением займа – лично в офисе и дистанционно, либо только дистанционно. При необходимости гражданин сможет снять установленный самозапрет.Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсацииВ правительстве Российской Федерации выделили более 4 миллиардов рублей на поддержку некоторых категорий участников специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт правительства."Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет", – говорится в сообщении.Речь идет о пенсионерах различных силовых ведомств, которые до мобилизации или заключения контракта с Минобороны получали пенсию за выслугу лет. Таким образом, этим категориям военнослужащих будет возмещена утрата пенсии.В вузах увеличили квоты на обучение за счет государстваВ правительстве России утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Число бюджетных мест превысило 145 тысяч мест, что на 6% больше показателей прошлого года."Для достижения поставленной президентом задачи по укреплению технологического суверенитета страны необходимы квалифицированные специалисты. Ежегодно на основе заявок от регионов правительство формирует квоты почти по 900 направлениям подготовки. На следующий учебный год принято решение увеличить число целевых мест в отношении почти половины из них", – сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20240226/plan-b-vvedet-li-nato-voyska-na-ukrainu-1135225806.html

https://crimea.ria.ru/20240226/ukraina-obsuzhdaet-s-frantsiey-peredachu-istrebiteley-mirage--zelenskiy--1135219095.html

https://crimea.ria.ru/20240226/peskov-rasskazal-o-rabote-verbovschikov-tsru-na-ukraine-do-2014-goda-1135218430.html

https://crimea.ria.ru/20240226/rasshirena-programma-besplatnogo-pereobucheniya-grazhdan--kogo-kosnetsya-1135222828.html

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, авдеевка, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, генштаб всу, валерий герасимов, награды, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, владимир путин (политик), ветераны сво, соцзащита, высшее образование, образование в россии, правительство россии, михаил мишустин