https://crimea.ria.ru/20240218/glavnoe-za-den-18-fevralya-1135039551.html

Главное за день: 18 февраля

Главное за день: 18 февраля - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Главное за день: 18 февраля

После освобождения Авдеевки российские войска закрепляют успех – продвинулись вглубь обороны уже почти на девять километров. Противник за прошедшие сутки... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T21:16

2024-02-18T21:16

2024-02-18T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. После освобождения Авдеевки российские войска закрепляют успех – продвинулись вглубь обороны уже почти на девять километров. Противник за прошедшие сутки потерял около 800 боевиков, пункт управления 31-й бригады и несколько складов с боеприпасами. Военнослужащих группировки войск "Днепр" наградили орденами и медалями, а в Охотском море сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся льдины 82 рыбака. В ДНР из-за детонации кассетных боеприпасов ранены трое взрослых и трое детей. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом, а глава Минюста Украины Денис Малюська хочет вооружать зэков лопатами. Тем временем Франция собирается испытывать на Украине свои новые дроны-камикадзе – об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. А российских дачников предупредили об опасности – популярный среди садоводов вьюнок включили в список растений, содержащих наркотические вещества.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Войска РФ после освобождения Авдеевки продвинулись на 8,6 км вглубь обороны противникаВооруженные силы РФ в ходе взятия Авдеевки продвинулись в глубину позиций ВСУ почти на девять километров, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Там также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра, противник потерял более 1500 военнослужащих.Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасовНа территории Донецкой народной республики уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим, сообщает Минобороны. ВСУ за сутки потеряли более 800 человек убитыми и ранеными, шесть танков и десятки единиц другой военной техники.Наиболее успешными были боевые действия на Донецком направлении, где противник потерял более 400 человек убитыми и ранеными.Бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медалиДобровольцев отряда "Барс" группировки войск "Днепр" за мужество, отвагу и героизм наградили орденами Мужества и медалями "За заслуги перед Отечеством", "За отвагу" и "За храбрость". Видео церемонии опубликовали в официальном Telegram-канале Министерства обороны."В ходе многочисленных боев военнослужащие не раз срывали атаки и ротации сил противника, уничтожали командные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники, важные узлы снабжения вражеских войск", – информирует военное ведомство.В ДНР разрывом запрещенных кассетных боеприпасов ранены шесть человекИз них трое детей, проинформировал глава региона Денис Пушилин. Трагедии произошли в течение суток в Киевском районе Донецка, в Горловке и Пантелеймоновке."В Киевском районе Донецка на мине ПФМ "Лепесток" подорвался мужчина 1968 года рождения. В Горловке сдетонировал ранее неразорвавшийся суббоеприпас – ранения получили мужчина 1968 года рождения и женщина 1966 года рождения. В Пантелеймоновке в результате детонации суббоеприпаса ранены трое детей – мальчики 2012, 2013, 2014 годов рождения. Их состояние оценивается как тяжелое", – написал Пушилин в своем ТГ-канале.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул глава региона.Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с БайденомГендиректор медиагруппы "Россия сегодня", журналист и телеведущий Дмитрий Киселев направил в пресс-службу президента США запрос об организации интервью, сообщил он в эфире программы "Вести недели"."Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя", – говорится в письме.На Украине Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатамиВ ряды ВСУ следует призвать более 50 000 человек, имеющих судимость, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. По его мнению, заключенных можно вооружить лопатами вместо автоматов."Нужно много чего делать, помогая тем, кто защищает Украину, в том числе строить инфраструктурно разные вещи. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", – заявил Денис Малюська.Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзеФранция поставит Украине новые беспилотники-камикадзе, которые будут впервые испытаны на Украине в боевых условиях. Об этом министр обороны Себастьян Лекорню заявил в интервью изданию Journal du Dimanche."В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", – сообщил Лекорню.Париж также продолжит поставлять Киеву средства ПВО и артиллерию. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar: в этом году украинская армия должна получить 78 таких орудий.С оторвавшейся льдины в Охотском море спасены 82 рыбакаВ Охотском море в районе села Стародубское Сахалинской области оторвалась от берега льдина, на которой в море унесло 82 человека. Все они были спасены, пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в МЧС России."Спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.Любимый садоводами вьюнок отныне под запретомИпомея трехцветная, или обычный вьюнок, как его называют в народе, попал в список наркосодержащих растений, выращивание которых может повлечь за собой наказание от административного штрафа до двух лет лишения свободы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, оно вступило в законную силу.Как следует из текста постановления, семена ипомеи трехцветной содержат в своем составе эргин (LSA) – производное лизергиновой кислоты. Это токсичное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством.Ответственность для садовода за культивирование наступит в том случае, если на участке будет обнаружено более сотни таких растений.

https://crimea.ria.ru/20240218/k-chemu-privedut-popytki-vernut-rossiyu-k-granitsam-1991-goda-1135030971.html

https://crimea.ria.ru/20240218/10-let-gosperevorotu-na-ukraine-osnovnye-fakty-1135027662.html

https://crimea.ria.ru/20240218/chto-ugrozhaet-palmam-v-krymu-i-kak-ikh-zaschitit-1134997739.html

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