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Гарантии безопасности для Украины - в Крыму назвали важный нюанс

Гарантии безопасности для Украины - в Крыму назвали важный нюанс - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Гарантии безопасности для Украины - в Крыму назвали важный нюанс

Гарантии безопасности Украине со стороны европейских государств даны в ущерб экономикам Европы по команде Вашингтона, при этом они совершенно не надежны и могут РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T11:50

2024-02-17T11:50

2024-02-17T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фер - РИА Новости Крым. Гарантии безопасности Украине со стороны европейских государств даны в ущерб экономикам Европы по команде Вашингтона, при этом они совершенно не надежны и могут быть отозваны в любой момент. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. За день до этого в Берлине подобное же соглашение было подписано канцлером Германии Олафом Шольцем. Он констатировал, что лидеры стран ЕС действуют по указке США, несмотря на экономические трудности в собственных странах и стремительно падающий рейтинг. При этом, по мнению крымского спикера, гарантии безопасности ничего кардинально не изменят, поскольку все решается на линии боевого соприкосновения, где ВСУ терпят неудачи .В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года. Этот документ также оговаривает передачу Украиной Британии определенных коммерческих проектов. В частности Украина фактически передала месторождения лития в обмен на гарантии безопасности. По мнению политолога Алексея Мухина, серия соглашений о гарантиях безопасности для Украины говорит о том, что этой стране в обозримом будущем не следует рассчитывать на членство в НАТО. При этом он считает, что новые соглашения с Германией и Францией с большой вероятностью тоже будут содержать встречные грабительские коммерческие условия для украинцев. Читайте на РИА Новости Крым:Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТОЧто не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь УкраинеВо власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной

https://crimea.ria.ru/20240217/chem-vazhna-avdeevka-i-kak-syrskiy-podtverzhdaet-prozvische-general-kotel-1135009167.html

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крым, украина, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, мнения, нато, франция, германия, новости, новости крыма