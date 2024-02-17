Гарантии безопасности для Украины - в Крыму назвали важный нюанс
Константинов: гарантии безопасности для Украины могут в любой момент отозвать
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фер - РИА Новости Крым. Гарантии безопасности Украине со стороны европейских государств даны в ущерб экономикам Европы по команде Вашингтона, при этом они совершенно не надежны и могут быть отозваны в любой момент. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. За день до этого в Берлине подобное же соглашение было подписано канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Все участники спектакля прекрасно осведомлены, что их подписи на всех этих бумажках яйца выеденного не стоят. Если завтра поступит отмашка "завязывать" с Украиной — все эти подписанты в одночасье забудут о том, что сейчас обещают. Они так делали уже не раз. Это их стиль и их политическая культура… А пока — будет банда Зеленского скармливать этот эрзац-заменитель членства в НАТО украинцам, возбуждая их несбыточными надеждами "перемоги", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он констатировал, что лидеры стран ЕС действуют по указке США, несмотря на экономические трудности в собственных странах и стремительно падающий рейтинг. При этом, по мнению крымского спикера, гарантии безопасности ничего кардинально не изменят, поскольку все решается на линии боевого соприкосновения, где ВСУ терпят неудачи .
"Что касается Зеленского, то он — в своем амплуа: совершает очередной чес с протянутой рукой по европейским столицам. Похоже, соберет на очередную "хатынку" где-нибудь в тихой и безопасной глухомани", - добавил Константинов.
В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года.
Этот документ также оговаривает передачу Украиной Британии определенных коммерческих проектов. В частности Украина фактически передала месторождения лития в обмен на гарантии безопасности.
По мнению политолога Алексея Мухина, серия соглашений о гарантиях безопасности для Украины говорит о том, что этой стране в обозримом будущем не следует рассчитывать на членство в НАТО. При этом он считает, что новые соглашения с Германией и Францией с большой вероятностью тоже будут содержать встречные грабительские коммерческие условия для украинцев.
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