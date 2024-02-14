https://crimea.ria.ru/20240214/zhiteli-gorevshego-v-anape-doma-poluchat-kompensatsionnye-vyplaty-1134933554.html

Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты

Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты

Компенсационные выплаты получат жители многоэтажного дома в Анапе, в котором вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T13:37

2024-02-14T13:37

2024-02-14T13:39

анапа

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краснодарский край

компенсация ущерба

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Компенсационные выплаты получат жители многоэтажного дома в Анапе, в котором вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.Также прорабатываются варианты помощи людям, квартиры которых не подлежат восстановлению."Оценку ущерба проведет комиссия после того, как будут завершены следственные мероприятия. В настоящее время они уже проводятся", – поясняют в мэрии.По информации мэра города Василия Швеца, в пунктах временного размещения на данный момент находятся 60 человек. Всего зарезервировано более 350 мест.Сейчас он находится в больнице. По словам врачей, чувствует мужчина себя хорошо, и на следующей неделе его могут уже выписать.Крупный пожар, охвативший 1000 квадратных метров, вспыхнул в 11-этажном доме на Анапе на Объездной улице вечером во вторник. Загорелось мансардное помещение. Изначально из здания было спасено 12 жильцов.В среду утром был введен локальный режим ЧС в связи с пожаром в жилом многоэтажном доме. Следственным отделом ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нетЧасть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное делоИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший

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кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, происшествия, пожар, краснодарский край, компенсация ущерба, кубань