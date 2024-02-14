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Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты
Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты
Компенсационные выплаты получат жители многоэтажного дома в Анапе, в котором вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T13:37
2024-02-14T13:39
анапа
новости
происшествия
пожар
краснодарский край
компенсация ущерба
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Компенсационные выплаты получат жители многоэтажного дома в Анапе, в котором вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.Также прорабатываются варианты помощи людям, квартиры которых не подлежат восстановлению."Оценку ущерба проведет комиссия после того, как будут завершены следственные мероприятия. В настоящее время они уже проводятся", – поясняют в мэрии.По информации мэра города Василия Швеца, в пунктах временного размещения на данный момент находятся 60 человек. Всего зарезервировано более 350 мест.Сейчас он находится в больнице. По словам врачей, чувствует мужчина себя хорошо, и на следующей неделе его могут уже выписать.Крупный пожар, охвативший 1000 квадратных метров, вспыхнул в 11-этажном доме на Анапе на Объездной улице вечером во вторник. Загорелось мансардное помещение. Изначально из здания было спасено 12 жильцов.В среду утром был введен локальный режим ЧС в связи с пожаром в жилом многоэтажном доме. Следственным отделом ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нетЧасть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное делоИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
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РИА Новости Крым
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анапа, новости, происшествия, пожар, краснодарский край, компенсация ущерба, кубань
Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты

Компенсационные выплаты получат жители горевшей в Анапе многоэтажки

13:37 14.02.2024 (обновлено: 13:39 14.02.2024)
 
© 23 МВДПожар в Анапе
Пожар в Анапе
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Компенсационные выплаты получат жители многоэтажного дома в Анапе, в котором вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"Предусматриваются единовременные разовые выплаты для покупки товаров первой необходимости по 10 тысяч рублей всем жильцам, а также по 100 тысяч рублей при полной потере имущества и по 50 тысяч рублей при частичной", – говорится в сообщении.

Также прорабатываются варианты помощи людям, квартиры которых не подлежат восстановлению.
"Оценку ущерба проведет комиссия после того, как будут завершены следственные мероприятия. В настоящее время они уже проводятся", – поясняют в мэрии.
По информации мэра города Василия Швеца, в пунктах временного размещения на данный момент находятся 60 человек. Всего зарезервировано более 350 мест.

"Мужчина, проживающий на верхнем этаже многоквартирного дома, стал единственным пострадавшим в ходе крупного пожара. Его удалось спасти благодаря самоотверженным и слаженным действиям сотрудников МЧС", – уточняют в администрации.

Сейчас он находится в больнице. По словам врачей, чувствует мужчина себя хорошо, и на следующей неделе его могут уже выписать.
Крупный пожар, охвативший 1000 квадратных метров, вспыхнул в 11-этажном доме на Анапе на Объездной улице вечером во вторник. Загорелось мансардное помещение. Изначально из здания было спасено 12 жильцов.
В среду утром был введен локальный режим ЧС в связи с пожаром в жилом многоэтажном доме. Следственным отделом ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
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АнапаНовостиПроисшествияПожарКраснодарский крайКомпенсация ущербаКубань
 
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