https://crimea.ria.ru/20240214/zhiteli-gorevshego-v-anape-doma-poluchat-kompensatsionnye-vyplaty-1134933554.html
Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты
Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты
Компенсационные выплаты получат жители многоэтажного дома в Анапе, в котором вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T13:37
2024-02-14T13:37
2024-02-14T13:39
анапа
новости
происшествия
пожар
краснодарский край
компенсация ущерба
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134929519_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_fb45f81459f0b08ee9f550b53e299c86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Компенсационные выплаты получат жители многоэтажного дома в Анапе, в котором вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.Также прорабатываются варианты помощи людям, квартиры которых не подлежат восстановлению."Оценку ущерба проведет комиссия после того, как будут завершены следственные мероприятия. В настоящее время они уже проводятся", – поясняют в мэрии.По информации мэра города Василия Швеца, в пунктах временного размещения на данный момент находятся 60 человек. Всего зарезервировано более 350 мест.Сейчас он находится в больнице. По словам врачей, чувствует мужчина себя хорошо, и на следующей неделе его могут уже выписать.Крупный пожар, охвативший 1000 квадратных метров, вспыхнул в 11-этажном доме на Анапе на Объездной улице вечером во вторник. Загорелось мансардное помещение. Изначально из здания было спасено 12 жильцов.В среду утром был введен локальный режим ЧС в связи с пожаром в жилом многоэтажном доме. Следственным отделом ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нетЧасть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное делоИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
анапа
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134929519_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_1600d16b9bea4f78919a1d0f826a0f62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, новости, происшествия, пожар, краснодарский край, компенсация ущерба, кубань
Жители горевшего в Анапе дома получат компенсационные выплаты
Компенсационные выплаты получат жители горевшей в Анапе многоэтажки
13:37 14.02.2024 (обновлено: 13:39 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Компенсационные выплаты получат жители многоэтажного дома в Анапе, в котором вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
"Предусматриваются единовременные разовые выплаты для покупки товаров первой необходимости по 10 тысяч рублей всем жильцам, а также по 100 тысяч рублей при полной потере имущества и по 50 тысяч рублей при частичной", – говорится в сообщении.
Также прорабатываются варианты помощи людям, квартиры которых не подлежат восстановлению.
"Оценку ущерба проведет комиссия после того, как будут завершены следственные мероприятия. В настоящее время они уже проводятся", – поясняют в мэрии.
По информации мэра города Василия Швеца, в пунктах временного размещения на данный момент находятся 60 человек. Всего зарезервировано более 350 мест.
"Мужчина, проживающий на верхнем этаже многоквартирного дома, стал единственным пострадавшим в ходе крупного пожара. Его удалось спасти благодаря самоотверженным и слаженным действиям сотрудников МЧС", – уточняют в администрации.
Сейчас он находится в больнице. По словам врачей, чувствует мужчина себя хорошо, и на следующей неделе его могут уже выписать.
Крупный пожар, охвативший 1000 квадратных метров, вспыхнул
в 11-этажном доме на Анапе на Объездной улице вечером во вторник. Загорелось мансардное помещение. Изначально из здания было спасено
12 жильцов.
В среду утром был введен локальный режим ЧС
в связи с пожаром в жилом многоэтажном доме. Следственным отделом ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело
по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Читайте также на РИА Новости Крым: