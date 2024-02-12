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Пушилин не исключил новых "мясорубок" ВСУ при Сырском - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Пушилин не исключил новых "мясорубок" ВСУ при Сырском
Пушилин не исключил новых "мясорубок" ВСУ при Сырском - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Пушилин не исключил новых "мясорубок" ВСУ при Сырском
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский известен тем, что не считается с потерями своей армии, поэтому при его командовании не исключены "мясорубки" для... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T10:44
2024-02-12T10:44
александр сырский
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский известен тем, что не считается с потерями своей армии, поэтому при его командовании не исключены "мясорубки" для украинских войск, подобные боям за Артемовск. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Глава ДНР также выразил уверенность, что назначение Сырского однозначно не повлияет на целеустремленность и качество работы российских военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив вместо него генерала Сырского, командовавшего до этого сухопутными войсками.Лидер киевского режима требует от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Сырский не отличается полководческими талантами и полностью подконтролен офису президента Украины, поэтому потери украинских войск при нем возрастут еще сильнее.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин считает, что Сырскому после назначения необходимо доказывать свою эффективность. Поскольку на фронте добиться каких-то реальных успехов ВСУ не могут, то не исключено, что украинские боевики усилят обстрелы мирного населения приграничных регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Предатель и отщепенец: что говорят о новом начальнике теробороны УкраиныЗеленский назначил командующего Сухопутными войскамиЧем обернется требование к Сырскому "аудита" мобилизованных на Украине
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александр сырский, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), денис пушилин, мнения, новости
Пушилин не исключил новых "мясорубок" ВСУ при Сырском

Сырский может организовать для ВСУ новые "мясорубки" после своего назначения – Пушилин

10:44 12.02.2024
 
© Фото: офис президента УкраиныНовый главком ВСУ Александр Сырский
Новый главком ВСУ Александр Сырский
© Фото: офис президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский известен тем, что не считается с потерями своей армии, поэтому при его командовании не исключены "мясорубки" для украинских войск, подобные боям за Артемовск. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Данный товарищ широко известен, среди украинских военнослужащих в том числе, как "генерал 200", с которым связывают большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенелое желание не считаться с жертвами и потерями может привести к каким-то новым "мясорубкам", которые, возможно, будут им же и организованы", – сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ДНР также выразил уверенность, что назначение Сырского однозначно не повлияет на целеустремленность и качество работы российских военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив вместо него генерала Сырского, командовавшего до этого сухопутными войсками.
Лидер киевского режима требует от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
Военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Сырский не отличается полководческими талантами и полностью подконтролен офису президента Украины, поэтому потери украинских войск при нем возрастут еще сильнее.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин считает, что Сырскому после назначения необходимо доказывать свою эффективность. Поскольку на фронте добиться каких-то реальных успехов ВСУ не могут, то не исключено, что украинские боевики усилят обстрелы мирного населения приграничных регионов России.
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Александр СырскийНовости СВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Денис ПушилинМненияНовости
 
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