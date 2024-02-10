https://crimea.ria.ru/20240210/pri-syrskom-vsu-mogut-usilit-obstrely-mirnogo-naseleniya-rossii--mnenie-1134858328.html

При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение

При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение - РИА Новости Крым, 10.02.2024

При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение

ВСУ усилят обстрелы мирного населения приграничных регионов России из-за отсутствия реальных достижений на фронте. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T20:41

2024-02-10T20:41

2024-02-10T20:41

эксклюзивы риа новости крым

мнения

алексей подберезкин

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

диверсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1c/1132379595_0:0:858:483_1920x0_80_0_0_daafca9a4bb9caf8dbc0fd7bb482294e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. ВСУ усилят обстрелы мирного населения приграничных регионов России из-за отсутствия реальных достижений на фронте. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.Собеседник отметил, что в украинской армии сложилась сложная обстановка с недостатком личного состава, боеприпасов, вооружений и техники. В то же время назначенному на должность главкома ВСУ Александру Сырскому необходимо показывать эффективность. Однако реальных успехов в боевых действиях ВСУ добиться не могут.Военный эксперт также подчеркнул, что политика киевского режима сейчас отчетливо приобрела террористический характер, поэтому, помимо ударов по мирным гражданам, следует готовиться к усилению деятельности украинских диверсионных групп.Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял о недостатке снарядов и вооружения в ВСУ. Однако США и страны Евросоюза задерживают выделение военной помощи киевскому режиму. 5 февраля сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Однако законопроект был заблокирован республиканцами.Американский военный журнал Military Watch ранее отметил, что массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ. По словам аналитиков, западным союзникам "особенно трудно поставлять боеприпасы калибра 155 мм, 152 мм и 125 мм, поскольку они не производятся в широких масштабах на Западе". В то же время способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуостровеПоставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – ЛавровПлана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада

https://crimea.ria.ru/20240210/chem-obernetsya-audit-novogo-glavkoma-mobilizovannykh-na-ukraine--mnenie-1134848330.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, алексей подберезкин, александр сырский, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, диверсия