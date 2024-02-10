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При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение
При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение - РИА Новости Крым, 10.02.2024
При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение
ВСУ усилят обстрелы мирного населения приграничных регионов России из-за отсутствия реальных достижений на фронте. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T20:41
2024-02-10T20:41
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мнения
алексей подберезкин
александр сырский
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. ВСУ усилят обстрелы мирного населения приграничных регионов России из-за отсутствия реальных достижений на фронте. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.Собеседник отметил, что в украинской армии сложилась сложная обстановка с недостатком личного состава, боеприпасов, вооружений и техники. В то же время назначенному на должность главкома ВСУ Александру Сырскому необходимо показывать эффективность. Однако реальных успехов в боевых действиях ВСУ добиться не могут.Военный эксперт также подчеркнул, что политика киевского режима сейчас отчетливо приобрела террористический характер, поэтому, помимо ударов по мирным гражданам, следует готовиться к усилению деятельности украинских диверсионных групп.Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял о недостатке снарядов и вооружения в ВСУ. Однако США и страны Евросоюза задерживают выделение военной помощи киевскому режиму. 5 февраля сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Однако законопроект был заблокирован республиканцами.Американский военный журнал Military Watch ранее отметил, что массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ. По словам аналитиков, западным союзникам "особенно трудно поставлять боеприпасы калибра 155 мм, 152 мм и 125 мм, поскольку они не производятся в широких масштабах на Западе". В то же время способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуостровеПоставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – ЛавровПлана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада
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мнения, алексей подберезкин, александр сырский, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, диверсия
При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение

ВСУ могут усилить удары по мирному населению из-за отсутствие достижений на фронте

20:41 10.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. ВСУ усилят обстрелы мирного населения приграничных регионов России из-за отсутствия реальных достижений на фронте. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.
Собеседник отметил, что в украинской армии сложилась сложная обстановка с недостатком личного состава, боеприпасов, вооружений и техники. В то же время назначенному на должность главкома ВСУ Александру Сырскому необходимо показывать эффективность. Однако реальных успехов в боевых действиях ВСУ добиться не могут.

"А в понимании киевского режима "эффективность" – это когда об этом говорят. А так как оружия, боеприпасов и военной техники остается все меньше, гораздо проще "лупить" по гражданским, – сказал Подберезкин. – Поэтому, к сожалению, ВСУ будут пытаться усилить обстрелы гражданского населения новых и приграничных регионов России".

Военный эксперт также подчеркнул, что политика киевского режима сейчас отчетливо приобрела террористический характер, поэтому, помимо ударов по мирным гражданам, следует готовиться к усилению деятельности украинских диверсионных групп.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял о недостатке снарядов и вооружения в ВСУ. Однако США и страны Евросоюза задерживают выделение военной помощи киевскому режиму. 5 февраля сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Однако законопроект был заблокирован республиканцами.
Американский военный журнал Military Watch ранее отметил, что массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ. По словам аналитиков, западным союзникам "особенно трудно поставлять боеприпасы калибра 155 мм, 152 мм и 125 мм, поскольку они не производятся в широких масштабах на Западе". В то же время способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.
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