https://crimea.ria.ru/20240210/chem-obernetsya-audit-novogo-glavkoma-mobilizovannykh-na-ukraine--mnenie-1134848330.html

Чем обернется требование к Сырскому "аудита" мобилизованных на Украине

Чем обернется требование к Сырскому "аудита" мобилизованных на Украине - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Чем обернется требование к Сырскому "аудита" мобилизованных на Украине

Заявления руководства киевского режима о необходимости проведения так называемого аудита мобилизованных – не более чем очередной пропагандистский лозунг. Такое... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T16:07

2024-02-10T16:07

2024-02-10T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Заявления руководства киевского режима о необходимости проведения так называемого аудита мобилизованных – не более чем очередной пропагандистский лозунг. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что задачей нового главкома ВСУ Александра Сырского будет проведение аудита среди мобилизованных с целью выяснить, где эти люди. По его словам, на линии фронта находится около 300 тысяч украинских боевиков, при этом общее число мобилизованных достигает одного миллиона. Однако никому неизвестно, где они находятся и чем занимаются.Причину прозвучавших заявлений военный эксперт видит в крайне тяжелой ситуации, которая сложилась в ВСУ. Не хватает людей, вооружения и военной техники, поэтому "надо что-то говорить". Это "что-то" после того, как убрали Залужного, будет говорить Сырский.Собеседник также не исключил, что в ближайшее время в военном ведомстве Украины поменяют еще несколько человек на тех, кто будет послушно поддерживать режим Зеленского и делать необходимые политические заявления. Зеленскому нужно, чтобы в его интересах кто-то что-то говорил, и делал хотя бы видимость, если в реальности сделать ничего не может, добавил эксперт.При этом смены стратегии ВСУ, по мнению Подберезкина, ждать не следует.Лидер киевского режима ранее потребовал от нового главкома "других подходов к мобилизации, ротации военных и управлению фронтом". Владимир Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Министерство обороны Украины также разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности, в частности, психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий. В январе минобороны Украины отчиталось о закупке первой партии женской униформы.Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВОБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), алексей подберезкин, мнения, александр сырский, мобилизация на украине