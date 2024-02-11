Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240211/v-krymu-nazvali-primitivnoy-reaktsiyu-sunaka-na-intervyu-putina-1134874693.html
В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина
В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T15:57
2024-02-11T15:57
сергей цеков
крым
владимир путин (политик)
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
политика
мнения
риши сунак
великобритания
совет федерации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134155593_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_c65361423f51889ca679294530cfa70b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина.По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России.Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев &gt;&gt;Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Его просмотрели почти сто миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина КарлсонуПодготовка к торгу: эксперт о заявлениях западных политиков по КрымуХитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией
https://crimea.ria.ru/20240211/kreml-esli-mirnyy-put-otvergaetsya---spetsoperatsiya-prodolzhaetsya-1134874118.html
крым
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134155593_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_1f94820d70d536ad489d691c0a02cc29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей цеков, крым, владимир путин (политик), такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, политика, мнения, риши сунак, великобритания, совет федерации
В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал примитивной реакцию Сунака на интервью Путина

15:57 11.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина.
"Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду. Они-то ведь хорошо все понимают и знают, что конфликт на Украине сконструирован руками западных стран во главе с США и шли они к этому с момента распада Советского Союза, создавая из Украины антироссию", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России.
Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.
Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев >>
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Его просмотрели почти сто миллионов человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО
"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону
Подготовка к торгу: эксперт о заявлениях западных политиков по Крыму
Хитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
15:35
Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается
 
Сергей ЦековКрымВладимир Путин (политик)Такер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуПолитикаМненияРиши СунакВеликобританияСовет Федерации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов "Таврия": права пассажиров на контроле прокуратуры
15:57В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина
15:43Очередь на Крымский мост растет
15:35Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается
15:0919 безуспешных атак Украины за сутки: уничтожены более 850 боевиков ВСУ
15:00Трое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье
14:58Украинский пункт управления и авиационный склад уничтожены в зоне СВО
14:44Крупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС
14:05Опасный ледяной дождь может дойти до Крыма
13:51Песков раскрыл значение интервью Путина Карлсону
13:20В Херсоне звучат взрывы
12:35Ледяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР
12:29Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России
12:09Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками
12:06В Ростовской области восстановлены 150 объектов электроснабжения
11:28Поезда "Таврия" отстают от графика из-за повреждения контактного провода
11:19Землетрясение произошло в Турции
11:01Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте
10:40ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке - без света почти 8 тысяч человек
10:28Загадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабль
Лента новостейМолния