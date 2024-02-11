https://crimea.ria.ru/20240211/v-krymu-nazvali-primitivnoy-reaktsiyu-sunaka-na-intervyu-putina-1134874693.html

В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина

В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина - РИА Новости Крым, 11.02.2024

В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T15:57

2024-02-11T15:57

2024-02-11T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина.По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России.Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев >>Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Его просмотрели почти сто миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина КарлсонуПодготовка к торгу: эксперт о заявлениях западных политиков по КрымуХитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией

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