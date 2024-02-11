https://crimea.ria.ru/20240211/v-krymu-nazvali-primitivnoy-reaktsiyu-sunaka-na-intervyu-putina-1134874693.html
В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина
В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T15:57
2024-02-11T15:57
2024-02-11T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина.По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России.Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев >>Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Его просмотрели почти сто миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина КарлсонуПодготовка к торгу: эксперт о заявлениях западных политиков по КрымуХитрый маневр: для чего в Киеве призывают Шольца к переговорам с Россией
https://crimea.ria.ru/20240211/kreml-esli-mirnyy-put-otvergaetsya---spetsoperatsiya-prodolzhaetsya-1134874118.html
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сергей цеков, крым, владимир путин (политик), такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, политика, мнения, риши сунак, великобритания, совет федерации
В Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина
Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал примитивной реакцию Сунака на интервью Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ранее Сунак в эфире Sky News раскритиковал интервью Путина.
"Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду. Они-то ведь хорошо все понимают и знают, что конфликт на Украине сконструирован руками западных стран во главе с США и шли они к этому с момента распада Советского Союза, создавая из Украины антироссию", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, именно западные страны стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и созданием на протяжении последних десяти лет из нее военного форпоста для агрессии в отношении России.
Сенатор подчеркнул, пока президент России заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, такие как "Сунак, Шольц, Байден, Макрон" как были поджигателями многих войн, так и остаются.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Его просмотрели почти сто миллионов человек.
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