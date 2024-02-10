Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240210/v-dtp-s-mashinoy-skoroy-pomoschi-pogibli-dva-cheloveka-1134861382.html
В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека
В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.02.2024
В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека
Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T22:51
2024-02-10T23:10
дтп
краснодарский край
происшествия
скорая помощь
мвд по краснодарскому краю
гибдд
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0a/1134861448_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d70f13f4d83e6eab2093884dc81e918e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.По предварительным данным, водитель легкового авто не выдержал дистанцию и столкнулся с двигающейся впереди "Газелью". В ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗ 2112", пострадали водитель и пассажир спецстранспорта. Госавтоинспекция проводит проверку.В декабре прошлого года в Белогорском районе Крыма произошло масштабное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автокрана. В результате пострадали три человека.Два человека погибли, еще двое пострадали в ноябре прошлого года в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Краснодарском крае.В октябре 2023 года в Крыму был осужден водитель автомобиля скорой помощи, признанный виновным в ДТП, совершенном два года назад. Произошло столкновение с другим автомобилем, двое пассажиров которого скончались от травм.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погибВ массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенокВ Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больнице
https://crimea.ria.ru/20240208/gruzovik-nasmert-sbil-muzhchinu-na-doroge-v-krymu--1134789078.html
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0a/1134861448_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_27802b215a1641744e969e7d53139397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, краснодарский край, происшествия, скорая помощь, мвд по краснодарскому краю, гибдд, кубань
В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодарском крае

22:51 10.02.2024 (обновлено: 23:10 10.02.2024)
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Краснодарском крае
ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

"Сегодня около 17:45 в станице Калниболотская Новопокровского района произошло ДТП с участием автомобиля "Скорой медицинской помощи" и "ВАЗ 2112", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель легкового авто не выдержал дистанцию и столкнулся с двигающейся впереди "Газелью". В ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗ 2112", пострадали водитель и пассажир спецстранспорта. Госавтоинспекция проводит проверку.
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Краснодарском крае
ДТП в Краснодарском крае
1 из 3
ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Краснодарском крае
ДТП в Краснодарском крае
2 из 3
ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Краснодарском крае
ДТП в Краснодарском крае
3 из 3
ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
1 из 3
ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
2 из 3
ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
3 из 3
ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В декабре прошлого года в Белогорском районе Крыма произошло масштабное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автокрана. В результате пострадали три человека.
Два человека погибли, еще двое пострадали в ноябре прошлого года в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Краснодарском крае.
В октябре 2023 года в Крыму был осужден водитель автомобиля скорой помощи, признанный виновным в ДТП, совершенном два года назад. Произошло столкновение с другим автомобилем, двое пассажиров которого скончались от травм.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погиб
В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок
В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больнице
ДТП в Сакском районе
8 февраля, 12:38
Грузовик насмерть сбил мужчину на дороге в Крыму
ДТПКраснодарский крайПроисшествияСкорая помощьМВД по Краснодарскому краюГИБДДКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:38Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб
22:51В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека
22:03Главное за день: 10 февраля
21:34Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
21:13Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией
20:41При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение
20:11Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области
19:53Интервью Путина и отставка Залужного: топ новостей недели
19:18В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа
19:01Из-за разлива реки Демерджи в Алуште оказался заблокирован поселок
18:38Пляжам Сочи присвоят "звезды" по аналогии с отелями
18:08Династия судостроителей Михайлык в Керчи: завод – это наша жизнь
17:37В Севастополе появится новый медкластер
17:11Трое детей пострадали в аварии с двумя авто и маршруткой в Севастополе
16:37Более 6000 боевиков убитыми и ранеными – потери ВСУ за неделю
16:07Чем обернется требование к Сырскому "аудита" мобилизованных на Украине
15:41Боевики ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии
15:27Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
15:25Почти 500 беспилотников, МиГ-29 и Су-25 ВСУ сбиты в зоне спецоперации
15:0731 групповой удар: уничтожены цеха сборки дронов и наемники ВСУ
Лента новостейМолния