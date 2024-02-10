В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодарском крае
22:51 10.02.2024 (обновлено: 23:10 10.02.2024)
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
"Сегодня около 17:45 в станице Калниболотская Новопокровского района произошло ДТП с участием автомобиля "Скорой медицинской помощи" и "ВАЗ 2112", – сказано в сообщении.
По предварительным данным, водитель легкового авто не выдержал дистанцию и столкнулся с двигающейся впереди "Газелью". В ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗ 2112", пострадали водитель и пассажир спецстранспорта. Госавтоинспекция проводит проверку.
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Краснодарском крае
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ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Краснодарском крае
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ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП в Краснодарском крае
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ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
3 из 3
ДТП в Краснодарском крае
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В декабре прошлого года в Белогорском районе Крыма произошло масштабное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автокрана. В результате пострадали три человека.
Два человека погибли, еще двое пострадали в ноябре прошлого года в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Краснодарском крае.
В октябре 2023 года в Крыму был осужден водитель автомобиля скорой помощи, признанный виновным в ДТП, совершенном два года назад. Произошло столкновение с другим автомобилем, двое пассажиров которого скончались от травм.
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