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В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека

В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.02.2024

В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека

Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T22:51

2024-02-10T22:51

2024-02-10T23:10

дтп

краснодарский край

происшествия

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кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.По предварительным данным, водитель легкового авто не выдержал дистанцию и столкнулся с двигающейся впереди "Газелью". В ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗ 2112", пострадали водитель и пассажир спецстранспорта. Госавтоинспекция проводит проверку.В декабре прошлого года в Белогорском районе Крыма произошло масштабное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автокрана. В результате пострадали три человека.Два человека погибли, еще двое пострадали в ноябре прошлого года в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Краснодарском крае.В октябре 2023 года в Крыму был осужден водитель автомобиля скорой помощи, признанный виновным в ДТП, совершенном два года назад. Произошло столкновение с другим автомобилем, двое пассажиров которого скончались от травм.Читайте также на РИА Новости Крым:Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погибВ массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенокВ Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больнице

https://crimea.ria.ru/20240208/gruzovik-nasmert-sbil-muzhchinu-na-doroge-v-krymu--1134789078.html

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, происшествия, скорая помощь, мвд по краснодарскому краю, гибдд, кубань