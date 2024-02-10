https://crimea.ria.ru/20240210/v-massovom-dtp-s-mikroavtobusom-pogib-voditel-i-ranen-rebenok-1134846558.html

В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок

В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 10.02.2024

В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок

Мужчина погиб и семилетний ребенок пострадал в тройном столкновении микроавтобуса с двумя легковушками в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T14:04

2024-02-10T14:04

2024-02-10T14:04

происшествия

дтп

ставропольский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Мужчина погиб и семилетний ребенок пострадал в тройном столкновении микроавтобуса с двумя легковушками в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.Авария произошла в субботу утром в Советском округе на дороге Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. Причиной стала небезопасная скорость движения микроавтобуса.49-летний водитель "Нивы" скончался на месте от полученных травм, госпитализированы также два пассажира этого авто - 44-летняя женщина и ее 7-летний ребенок."Установлено, что микроавтобус не является маршрутным транспортом, в момент ДТП в нем находились два пассажира, они не пострадали. Водитель выполнял заказную поездку в Кисловодск", - сказано в сообщении.На месте работают наряды ДПС, обстоятельства случившегося уточняются.Накануне на трассе Ялта - Симферополь в районе автовокзала Алушты в Крыму перевернулась фура - в аварии погиб 43-летний водитель грузовика.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больницеВодитель легковушки пострадал в аварии с грузовиком под СудакомГрузовик насмерть сбил мужчину на дороге в Крыму

ставропольский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, ставропольский край, транспорт, общество, новости, госавтоинспекция ставрополья