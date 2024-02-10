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В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок
В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 10.02.2024
В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок
Мужчина погиб и семилетний ребенок пострадал в тройном столкновении микроавтобуса с двумя легковушками в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T14:04
2024-02-10T14:04
происшествия
дтп
ставропольский край
транспорт
общество
новости
госавтоинспекция ставрополья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Мужчина погиб и семилетний ребенок пострадал в тройном столкновении микроавтобуса с двумя легковушками в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.Авария произошла в субботу утром в Советском округе на дороге Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. Причиной стала небезопасная скорость движения микроавтобуса.49-летний водитель "Нивы" скончался на месте от полученных травм, госпитализированы также два пассажира этого авто - 44-летняя женщина и ее 7-летний ребенок."Установлено, что микроавтобус не является маршрутным транспортом, в момент ДТП в нем находились два пассажира, они не пострадали. Водитель выполнял заказную поездку в Кисловодск", - сказано в сообщении.На месте работают наряды ДПС, обстоятельства случившегося уточняются.Накануне на трассе Ялта - Симферополь в районе автовокзала Алушты в Крыму перевернулась фура - в аварии погиб 43-летний водитель грузовика.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больницеВодитель легковушки пострадал в аварии с грузовиком под СудакомГрузовик насмерть сбил мужчину на дороге в Крыму
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РИА Новости Крым
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происшествия, дтп, ставропольский край, транспорт, общество, новости, госавтоинспекция ставрополья
В массовом ДТП с микроавтобусом погиб водитель и ранен ребенок

Водитель погиб и 7-летний ребенок ранен в тройном ДТП с микроавтобусом на трассе в Минводы

14:04 10.02.2024
 
© Госавтоинспекция СтавропольяСмертельное тройное ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае
Смертельное тройное ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае
© Госавтоинспекция Ставрополья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Мужчина погиб и семилетний ребенок пострадал в тройном столкновении микроавтобуса с двумя легковушками в Ставропольском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Авария произошла в субботу утром в Советском округе на дороге Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. Причиной стала небезопасная скорость движения микроавтобуса.

"Водитель микроавтобуса "Луидор" выбрал небезопасную скорость, в результате чего не успел вовремя среагировать и допустил столкновение с остановившимся для совершения поворота автомобилем ВАЗ-2110. По инерции ВАЗ продолжил движение на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Нива". Микроавтобус опрокинулся на бок", - рассказали подробности в Госавтоинспекции.

49-летний водитель "Нивы" скончался на месте от полученных травм, госпитализированы также два пассажира этого авто - 44-летняя женщина и ее 7-летний ребенок.
"Установлено, что микроавтобус не является маршрутным транспортом, в момент ДТП в нем находились два пассажира, они не пострадали. Водитель выполнял заказную поездку в Кисловодск", - сказано в сообщении.
На месте работают наряды ДПС, обстоятельства случившегося уточняются.
Накануне на трассе Ялта - Симферополь в районе автовокзала Алушты в Крыму перевернулась фура - в аварии погиб 43-летний водитель грузовика.
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ПроисшествияДТПСтавропольский крайТранспортОбществоНовостиГосавтоинспекция Ставрополья
 
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