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Главное за день: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Главное за день: 8 февраля
Главное за день: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Главное за день: 8 февраля
В России определены четыре кандидата в президенты. Запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Зеленский назначил нового... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T23:20
2024-02-08T23:22
главное за день
новости
выборы президента россии
владимир путин (политик)
такер карлсон
владимир зеленский (президент украины)
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
александр сырский
казахстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В России определены четыре кандидата в президенты. Запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ. В Алматы под завалами в результате оползня погибли дети. На миллион тонн будет увеличена мощность портов Мариуполя и Бердянска в этом году. Восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха" сбиты ПВО над Белгородской областью.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кандидаты в президенты РФ определеныИмена четырех кандидатов в президенты Российской Федерации будут значиться в избирательном бюллетене на выборах. Речь идет о действующем главе государства Владимире Путине и выдвиженцах от трех парламентских партий – Леониде Слуцком (ЛДПР), Владиславе Даванкове ("Новые люди") и Николае Харитонове (КПРФ).Почему запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром ПутинымПосле публикации в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным оно станет доступно массовой аудитории. В США и Европе боятся этого, поскольку от местных жителей скрывают правду о России и конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала социолог и политолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.Незадолго до этого Зеленский встретился с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ.Дети погибли под завалами в результате оползня в АлматыПосле схода оползня в ночь на 8 февраля в Алматы были повреждены два жилых дома. Из-под завалов частного жилого дома спасатели достали четыре тела. Двое погибших – 17-летние подростки.Работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы осложнены большим объемом глинистой грязи, узкими подходами к дому и наличием острых предметов - стекла, арматуры. Спасатели разбирают завалы вручную.Мощность портов Мариуполя и Бердянска увеличат на миллион тоннУвеличить мощность портов Мариуполя и Бердянска на миллион тонн в текущем году поможет восстановление их инфраструктуры.Совокупная мощность портов Мариуполь и Бердянск в 2024 году может достичь 5,9 млн тонн. В 2023 году общая мощность этих портов составила 4,9 млн тонн.Над Белгородской областью сбиты восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха"Попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" была пресечена дежурными средствами ПВО. Все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20240208/100-rossiyskikh-voennykh-vozvrascheny-iz-plena-1134805061.html
https://crimea.ria.ru/20240208/volshebnoy-palochki-net-borrel-zayavil-ob-otsutstvii-snaryadov-dlya-kieva-1134783594.html
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главное за день, новости, выборы президента россии, владимир путин (политик), такер карлсон, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, казахстан, оползень, мариуполь, бердянск, порты азовского-черноморского бассейна, белгородская область, пво
Главное за день: 8 февраля

Главные события и заявления четверга, 8 февраля

23:20 08.02.2024 (обновлено: 23:22 08.02.2024)
 
© Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский
© Офис президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В России определены четыре кандидата в президенты. Запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ. В Алматы под завалами в результате оползня погибли дети. На миллион тонн будет увеличена мощность портов Мариуполя и Бердянска в этом году. Восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха" сбиты ПВО над Белгородской областью.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Кандидаты в президенты РФ определены

Имена четырех кандидатов в президенты Российской Федерации будут значиться в избирательном бюллетене на выборах. Речь идет о действующем главе государства Владимире Путине и выдвиженцах от трех парламентских партий – Леониде Слуцком (ЛДПР), Владиславе Даванкове ("Новые люди") и Николае Харитонове (КПРФ).
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Вчера, 19:56
100 российских военных возвращены из плена

Почему запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

После публикации в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным оно станет доступно массовой аудитории. В США и Европе боятся этого, поскольку от местных жителей скрывают правду о России и конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала социолог и политолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Вчера, 11:41
"Волшебной палочки нет": Боррель заявил об отсутствии снарядов для Киева

Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.
Незадолго до этого Зеленский встретился с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ.
Александр Сырский и Владимир Зеленский
Вчера, 21:50
Александр Сырский: биография

Дети погибли под завалами в результате оползня в Алматы

После схода оползня в ночь на 8 февраля в Алматы были повреждены два жилых дома. Из-под завалов частного жилого дома спасатели достали четыре тела. Двое погибших – 17-летние подростки.
Работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы осложнены большим объемом глинистой грязи, узкими подходами к дому и наличием острых предметов - стекла, арматуры. Спасатели разбирают завалы вручную.
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Вчера, 22:15
Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети

Мощность портов Мариуполя и Бердянска увеличат на миллион тонн

Увеличить мощность портов Мариуполя и Бердянска на миллион тонн в текущем году поможет восстановление их инфраструктуры.
Совокупная мощность портов Мариуполь и Бердянск в 2024 году может достичь 5,9 млн тонн. В 2023 году общая мощность этих портов составила 4,9 млн тонн.
Молодая семья греет воду на газовой плите для того чтобы искупать ребенка - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Вчера, 17:33
Пять миллиардов рублей дополнительно выделят новым регионам на ЖКХ

Над Белгородской областью сбиты восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха"

Попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" была пресечена дежурными средствами ПВО. Все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области.
Боевик ВСУ запускает беспилотник
Вчера, 15:21
Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Белгородской области
 
Главное за деньНовостиВыборы президента РоссииВладимир Путин (политик)Такер КарлсонВладимир Зеленский (президент Украины)Валерий ЗалужныйВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр СырскийКазахстанОползеньМариупольБердянскПорты Азовского-Черноморского бассейнаБелгородская областьПВО
 
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00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
23:20Главное за день: 8 февраля
23:02Главные новости Крыма: 8 февраля
22:46Сильный запах газа в нескольких районах Симферополя - что происходит
22:34Новый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ
22:15Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали дети
22:03Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы
21:50Александр Сырский: биография
21:44Пожар в лесу над Ялтой произошел на территории заповедника
21:39Законопроект о помощи Украине и Израилю поддержал сенат США
21:25"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана
21:08Расходы на научные разработки в Крыму превышают 2,4 миллиарда ежегодно
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20:26Крымчанин умер в реанимации после неоказания ему помощи
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19:56100 российских военных возвращены из плена
19:42Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ
19:31Встали на защиту страны: в Севастополе простились с героями СВО
19:09Обновление ВСУ: Зеленский провел встречу с Залужным
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