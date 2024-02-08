https://crimea.ria.ru/20240208/glavnoe-za-den-8-fevralya-1134811808.html
Главное за день: 8 февраля
Главное за день: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Главное за день: 8 февраля
В России определены четыре кандидата в президенты. Запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Зеленский назначил нового... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T23:20
2024-02-08T23:20
2024-02-08T23:22
главное за день
новости
выборы президента россии
владимир путин (политик)
такер карлсон
владимир зеленский (президент украины)
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
александр сырский
казахстан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В России определены четыре кандидата в президенты. Запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ. В Алматы под завалами в результате оползня погибли дети. На миллион тонн будет увеличена мощность портов Мариуполя и Бердянска в этом году. Восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха" сбиты ПВО над Белгородской областью.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кандидаты в президенты РФ определеныИмена четырех кандидатов в президенты Российской Федерации будут значиться в избирательном бюллетене на выборах. Речь идет о действующем главе государства Владимире Путине и выдвиженцах от трех парламентских партий – Леониде Слуцком (ЛДПР), Владиславе Даванкове ("Новые люди") и Николае Харитонове (КПРФ).Почему запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром ПутинымПосле публикации в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным оно станет доступно массовой аудитории. В США и Европе боятся этого, поскольку от местных жителей скрывают правду о России и конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала социолог и политолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.Незадолго до этого Зеленский встретился с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ.Дети погибли под завалами в результате оползня в АлматыПосле схода оползня в ночь на 8 февраля в Алматы были повреждены два жилых дома. Из-под завалов частного жилого дома спасатели достали четыре тела. Двое погибших – 17-летние подростки.Работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы осложнены большим объемом глинистой грязи, узкими подходами к дому и наличием острых предметов - стекла, арматуры. Спасатели разбирают завалы вручную.Мощность портов Мариуполя и Бердянска увеличат на миллион тоннУвеличить мощность портов Мариуполя и Бердянска на миллион тонн в текущем году поможет восстановление их инфраструктуры.Совокупная мощность портов Мариуполь и Бердянск в 2024 году может достичь 5,9 млн тонн. В 2023 году общая мощность этих портов составила 4,9 млн тонн.Над Белгородской областью сбиты восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха"Попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" была пресечена дежурными средствами ПВО. Все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20240208/100-rossiyskikh-voennykh-vozvrascheny-iz-plena-1134805061.html
https://crimea.ria.ru/20240208/volshebnoy-palochki-net-borrel-zayavil-ob-otsutstvii-snaryadov-dlya-kieva-1134783594.html
https://crimea.ria.ru/20240208/aleksandr-syrskiy-biografiya-1134808900.html
https://crimea.ria.ru/20240208/vozgoranie-gazoprovoda-v-permskom-krae-postradali-deti-1134810249.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, новости, выборы президента россии, владимир путин (политик), такер карлсон, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, казахстан, оползень, мариуполь, бердянск, порты азовского-черноморского бассейна, белгородская область, пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В России определены четыре кандидата в президенты. Запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ. В Алматы под завалами в результате оползня погибли дети. На миллион тонн будет увеличена мощность портов Мариуполя и Бердянска в этом году. Восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха" сбиты ПВО над Белгородской областью.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Кандидаты в президенты РФ определены
Имена четырех кандидатов в президенты
Российской Федерации будут значиться в избирательном бюллетене на выборах. Речь идет о действующем главе государства Владимире Путине и выдвиженцах от трех парламентских партий – Леониде Слуцком (ЛДПР), Владиславе Даванкове ("Новые люди") и Николае Харитонове (КПРФ).
Почему запад боится публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
После публикации в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным оно станет доступно массовой аудитории. В США и Европе боятся
этого, поскольку от местных жителей скрывают правду о России и конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала социолог и политолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.
Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку
Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.
Незадолго до этого Зеленский встретился с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ.
Дети погибли под завалами в результате оползня в Алматы
После схода оползня в ночь на 8 февраля в Алматы были повреждены
два жилых дома. Из-под завалов частного жилого дома спасатели достали
четыре тела. Двое погибших – 17-летние подростки.
Работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы осложнены большим объемом глинистой грязи, узкими подходами к дому и наличием острых предметов - стекла, арматуры. Спасатели разбирают завалы вручную.
Мощность портов Мариуполя и Бердянска увеличат на миллион тонн
Увеличить мощность
портов Мариуполя и Бердянска на миллион тонн в текущем году поможет восстановление их инфраструктуры.
Совокупная мощность портов Мариуполь и Бердянск в 2024 году может достичь 5,9 млн тонн. В 2023 году общая мощность этих портов составила 4,9 млн тонн.
Над Белгородской областью сбиты восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха"
Попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" была пресечена
дежурными средствами ПВО. Все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области.