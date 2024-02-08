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Оползень сошел на жилые дома в Алматы - под завалами ищут детей - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Оползень сошел на жилые дома в Алматы - под завалами ищут детей
Оползень сошел на жилые дома в Алматы - под завалами ищут детей - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Оползень сошел на жилые дома в Алматы - под завалами ищут детей
Два жилых дома в Алматы повреждены после схода оползня в ночь на 8 февраля. Как сообщает городской департамент ЧС, под завалами могли оказаться четыре человека, РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T07:35
2024-02-08T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Два жилых дома в Алматы повреждены после схода оползня в ночь на 8 февраля. Как сообщает городской департамент ЧС, под завалами могли оказаться четыре человека, в том числе двое детей. Информация о происшествии в Медеуском районе алматинского микрорайона Тау-Самал поступила спасателям 8 февраля в 02.20. По прибытии на место спасатели выяснили, что грязевая масса накрыла два жилых дома.Жители близлежащих домов были эвакуированы. Поиски возможных пострадавших продолжаются. Работают более 160 спасателей, медики скорой помощи и специалисты по оказанию психологической помощи. Также на место происшествия прибыл глава города Ерболат Досаев. Работы усложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьЧто спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнениеЗасыпанную оползнем железную дорогу в Сочи расчистили со стороны моря
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происшествия, казахстан, алма-аты , общество, в мире, новости
Оползень сошел на жилые дома в Алматы - под завалами ищут детей

Оползень накрыл жилые дома в Алматы - департамент ЧС

07:35 08.02.2024 (обновлено: 09:00 08.02.2024)
 
© Департамент по ЧС г. АлматыНа месте сошедшей оплывины в Алматы продолжаются аварийно-спасательные работы
На месте сошедшей оплывины в Алматы продолжаются аварийно-спасательные работы
© Департамент по ЧС г. Алматы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Два жилых дома в Алматы повреждены после схода оползня в ночь на 8 февраля. Как сообщает городской департамент ЧС, под завалами могли оказаться четыре человека, в том числе двое детей.
Информация о происшествии в Медеуском районе алматинского микрорайона Тау-Самал поступила спасателям 8 февраля в 02.20. По прибытии на место спасатели выяснили, что грязевая масса накрыла два жилых дома.

"Из-за переувлажнения грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3,2 тысячи кубометров. Повреждены два частных жилых дома, в том числе один частично. По предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое - детей", - сказано в сообщении.

Жители близлежащих домов были эвакуированы. Поиски возможных пострадавших продолжаются. Работают более 160 спасателей, медики скорой помощи и специалисты по оказанию психологической помощи. Также на место происшествия прибыл глава города Ерболат Досаев. Работы усложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники.
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