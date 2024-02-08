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При сходе оползня на дома в Алматы погибли четыре человека

При сходе оползня на дома в Алматы погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 08.02.2024

При сходе оползня на дома в Алматы погибли четыре человека

Спасатели достали из-под завалов частного жилого дома четыре тела после схода оползня в Алматы, двое среди погибших - 17-летние подростки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T12:26

2024-02-08T12:26

2024-02-08T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Спасатели достали из-под завалов частного жилого дома четыре тела после схода оползня в Алматы, двое среди погибших - 17-летние подростки. Об этом сообщает городской департамент ЧС. Ранее сообщалось о гибели одного подростка. К этому часу, по сообщению департамента, число жертв трагедии увеличилось до четырех человек.Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы. Они осложнены большим объемом глинистой грязи, узкими подходами к дому и наличием острых предметов - стекла, арматуры. Спасатели разбирают завалы вручную. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям.Причиной схода грунта стал прорыв водопроводной трубы, что привело к переувлажнению грунта, пишет РИА Новости со ссылкой на госучреждение "Казселезащита" МЧС Казахстана.Оползень накрыл два частных жилых дома в Алматы в ночь на 8 февраля. Как сообщал городской департамент ЧС, под завалами могли оказаться четыре человека, в том числе двое детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьОпасный обвал в Ялте - прокуратура начала проверкуРежим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня

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казахстан, алма-аты , оползень, происшествия, в мире, новости