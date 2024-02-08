https://crimea.ria.ru/20240208/telo-podrostka-naydeno-pod-zavalami-posle-opolznya-v-almaty-1134775025.html

Тело подростка найдено под завалами после оползня в Алматы

Тело подростка найдено под завалами после оползня в Алматы - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Тело подростка найдено под завалами после оползня в Алматы

Спасатели в Алматы нашли тело 17-летнего подростка под завалами одного из частных домов после схода оползня. Об этом сообщает городской департамент ЧС. РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T07:54

2024-02-08T07:54

2024-02-08T07:54

происшествия

общество

в мире

казахстан

алма-аты

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134774879_0:289:720:694_1920x0_80_0_0_76e66caaa42b180d9e7021103093775c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Спасатели в Алматы нашли тело 17-летнего подростка под завалами одного из частных домов после схода оползня. Об этом сообщает городской департамент ЧС. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте развернут оперативный штаб, проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы. Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской и психологической помощи.Оползень накрыл два частных жилых дома в Алматы в ночь на 8 февраля. Как сообщал городской департамент ЧС, под завалами могли оказаться четыре человека, в том числе двое детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Сель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно Ночная стихия в Крыму: повалены десятки деревьев, абоненты без света Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение

https://crimea.ria.ru/20240208/opolzen-soshel-na-zhilye-doma-v-almaty---pod-zavalami-ischut-detey-1134774715.html

казахстан

алма-аты

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, в мире, казахстан, алма-аты , новости