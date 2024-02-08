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Тело подростка найдено под завалами после оползня в Алматы - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Тело подростка найдено под завалами после оползня в Алматы
Тело подростка найдено под завалами после оползня в Алматы - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Тело подростка найдено под завалами после оползня в Алматы
Спасатели в Алматы нашли тело 17-летнего подростка под завалами одного из частных домов после схода оползня. Об этом сообщает городской департамент ЧС. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T07:54
2024-02-08T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Спасатели в Алматы нашли тело 17-летнего подростка под завалами одного из частных домов после схода оползня. Об этом сообщает городской департамент ЧС. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте развернут оперативный штаб, проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы. Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской и психологической помощи.Оползень накрыл два частных жилых дома в Алматы в ночь на 8 февраля. Как сообщал городской департамент ЧС, под завалами могли оказаться четыре человека, в том числе двое детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Сель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно Ночная стихия в Крыму: повалены десятки деревьев, абоненты без света Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение
https://crimea.ria.ru/20240208/opolzen-soshel-na-zhilye-doma-v-almaty---pod-zavalami-ischut-detey-1134774715.html
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происшествия, общество, в мире, казахстан, алма-аты , новости
Тело подростка найдено под завалами после оползня в Алматы

Спасатели подняли тело подростка из-под завалов после оползня в Алматы - департамент ЧС

07:54 08.02.2024
 
© Департамент ао ЧС г. АлматыНа месте сошедшей оплывины в г.Алматы продолжаются аварийно-спасательные работы
На месте сошедшей оплывины в г.Алматы продолжаются аварийно-спасательные работы
© Департамент ао ЧС г. Алматы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Спасатели в Алматы нашли тело 17-летнего подростка под завалами одного из частных домов после схода оползня. Об этом сообщает городской департамент ЧС.
"Силами ДЧС Алматы и Республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело предварительно юноши 2007 года, погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта", - сказано в сообщении департамента.
Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте развернут оперативный штаб, проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы. Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской и психологической помощи.
Оползень накрыл два частных жилых дома в Алматы в ночь на 8 февраля. Как сообщал городской департамент ЧС, под завалами могли оказаться четыре человека, в том числе двое детей.
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