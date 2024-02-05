Еще не тенденция: эксперт оценил вердикт Международного суда ООН по Крыму
Решение суда ООН по Крыму еще не говорит об изменении отношения Запада к РФ – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вердикт Международного суда ООН по Крыму еще не является свидетельством изменения отношения западных институций к России в целом и воссоединению полуострова с РФ в частности. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.
"О тенденциях можно говорить только в том случае, если мы увидим некую последовательность в действиях. То есть если подобного рода решения или прецеденты в каких-то других сферах пойдут, что называется, косяком, тогда можно говорить о тенденции. Сейчас это стоит рассматривать как отдельно взятое решение", - сказал эксперт.
В то же время, по словам политолога, данное решение показало, что у судей Международного суда ООН сохранились остатки собственного достоинства и самоуважения, и они не рискнули подписываться под теми абсурдными обвинениями, которые киевский режим предъявляет российской стороне.
"Конечно, это решение не до конца объективное и достоверное, но достаточно неожиданное, поскольку содержит элементы этой объективности. Но, подчеркну, пока это отдельно взятый эпизод", - заключил Никифоров.
Международный суд ООН на этой неделе отклонил большую часть претензий Украины в адрес России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.
В частности, суд отказался признать Россию государством-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Суд также не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа* и отклонил обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове. Суд также отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев.
Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РАИ Новости Крым отметила, что решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит, поскольку глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана.
*экстремистская организация, запрещенная в России
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