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Еще не тенденция: эксперт оценил вердикт Международного суда ООН по Крыму

Еще не тенденция: эксперт оценил вердикт Международного суда ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Еще не тенденция: эксперт оценил вердикт Международного суда ООН по Крыму

Вердикт Международного суда ООН по Крыму еще не является свидетельством изменения отношения западных институций к России в целом и воссоединению полуострова с... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T06:02

2024-02-05T06:02

2024-02-05T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вердикт Международного суда ООН по Крыму еще не является свидетельством изменения отношения западных институций к России в целом и воссоединению полуострова с РФ в частности. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.В то же время, по словам политолога, данное решение показало, что у судей Международного суда ООН сохранились остатки собственного достоинства и самоуважения, и они не рискнули подписываться под теми абсурдными обвинениями, которые киевский режим предъявляет российской стороне.Международный суд ООН на этой неделе отклонил большую часть претензий Украины в адрес России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.В частности, суд отказался признать Россию государством-агрессором, а Донецкую и Луганскую народные республики – террористическими организациями. Суд также не обнаружил нарушения конвенции и в отношении запрета меджлиса крымско-татарского народа* и отклонил обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев на полуострове. Суд также отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на которой настаивал Киев.Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в комментарии РАИ Новости Крым отметила, что решение Международного суда ООН по Крыму удивляет, однако обольщаться не стоит, поскольку глобально западная повестка в отношении России и Крыма не изменилась.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Международный суд ООН в своем решении по Крыму признал очевидное, а киевскому режиму "не обломилось халявных денег", которые он хотел получить с России путем обмана.*экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Международный суд ООН отказал Украине в монополии на истину – МоскальковаГотовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в КрымуВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мнения, андрей никифоров, украина, оон