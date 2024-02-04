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Главные события и заявления дня: 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Главные события и заявления дня: 4 февраля
Главные события и заявления дня: 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Главные события и заявления дня: 4 февраля
Количество жертв удара по Лисичанску достигло 28. В Раде заявили о критической ситуации для ВСУ из-за нехватки боеприпасов. Украинский посол Мельник призвал... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T21:55
2024-02-04T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Количество жертв удара по Лисичанску достигло 28. В Раде заявили о критической ситуации для ВСУ из-за нехватки боеприпасов. Украинский посол Мельник призвал Шольца вступить в переговоры с Путиным. В Крыму отреагировали на слова Дуды о российской принадлежности Крыма. Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.При ударе украинских боевиков по Лисичанску погибли 28 человекЧисло погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. Ранения получили 10 человек.По данным минздрава ЛНР, четверо из десяти пострадавших находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.В МИД России атаку ВСУ назвали терактом. В ведомстве отметили, что Москва передаст информацию о произошедшем в международные организации.По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, киевский режим в очередной раз доказал свою преступную сущность и то, что "ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию".ВСУ испытывают снарядный "голод"Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов.По его словам, Киев "не собирается сдаваться и ищет альтернативные пути, как обеспечить Украину вооружением, в частности, усиливая поддержку ЕС".О снарядном "голоде" в украинской армии уведомлял ранее европейских партнеров министр обороны страны Рустем Умеров.В Киеве просят Шольца договориться с Путиным о миреЭкс-посол Украины в ФРГ и нынешний посол Киева в Бразилии Андрей Мельник ранее заявил, что Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине. По словам дипломата, мир должен подумать о том, как найти подход к российскому руководству.Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что призыв Мельника согласован с западными кураторами Киева. Эксперт не сомневается, то Запад хочет втянуть Россию в бессмысленные переговоры, чтобы тем самым обеспечить Киеву передышку и снова накачать ВСУ оружием.Слова Дуды о Крыме говорят об усталости Европы от УкраиныЗаявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма свидетельствует об осознании европейцами невозможности "возвращения" полуострова Киеву и в целом об усталости Европы от украинского конфликта, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По его словам, более-менее здравомыслящие политики, в том числе из недружественных России государств, осознают, что Крым останется в составе России навсегда.Депутат Госсовета РК также отметил, что в Европе, хоть и медленно, приходит осознание, что вся ситуация вокруг Украины, прежде всего негативно влияет на экономическое положение самих европейцев.Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбитеРоссийский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, сообщили в "Роскосмосе".Кононенко превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.Согласно прогнозам, 5 июня 2024 года Кононенко наберет в сумме тысячу суток в космосе, а по завершению годовой экспедиции (23 сентября 2024 года) его суммарный налет составит 1 110 суток.
https://crimea.ria.ru/20240204/teplo-i-dozhdlivo---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1134647986.html
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главное за день, новости, в мире, крым, общество, политика, экономика, происшествия
Главные события и заявления дня: 4 февраля

Главные события и заявления воскресенья, 4 февраля

21:55 04.02.2024
 
© МЧС РФСпасатели МЧС России на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске ЛНР
Спасатели МЧС России на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске ЛНР
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Количество жертв удара по Лисичанску достигло 28. В Раде заявили о критической ситуации для ВСУ из-за нехватки боеприпасов. Украинский посол Мельник призвал Шольца вступить в переговоры с Путиным. В Крыму отреагировали на слова Дуды о российской принадлежности Крыма. Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

При ударе украинских боевиков по Лисичанску погибли 28 человек

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. Ранения получили 10 человек.
По данным минздрава ЛНР, четверо из десяти пострадавших находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.
В МИД России атаку ВСУ назвали терактом. В ведомстве отметили, что Москва передаст информацию о произошедшем в международные организации.
По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, киевский режим в очередной раз доказал свою преступную сущность и то, что "ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию".
Дождь в Симферополе
18:18
Тепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю

ВСУ испытывают снарядный "голод"

Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что для украинской армии сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов.
По его словам, Киев "не собирается сдаваться и ищет альтернативные пути, как обеспечить Украину вооружением, в частности, усиливая поддержку ЕС".
О снарядном "голоде" в украинской армии уведомлял ранее европейских партнеров министр обороны страны Рустем Умеров.
Владимир Зеленский
17:05
Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

В Киеве просят Шольца договориться с Путиным о мире

Экс-посол Украины в ФРГ и нынешний посол Киева в Бразилии Андрей Мельник ранее заявил, что Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине. По словам дипломата, мир должен подумать о том, как найти подход к российскому руководству.
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что призыв Мельника согласован с западными кураторами Киева. Эксперт не сомневается, то Запад хочет втянуть Россию в бессмысленные переговоры, чтобы тем самым обеспечить Киеву передышку и снова накачать ВСУ оружием.
Стройматериалы - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
17:43
Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин

Слова Дуды о Крыме говорят об усталости Европы от Украины

Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма свидетельствует об осознании европейцами невозможности "возвращения" полуострова Киеву и в целом об усталости Европы от украинского конфликта, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, более-менее здравомыслящие политики, в том числе из недружественных России государств, осознают, что Крым останется в составе России навсегда.
Депутат Госсовета РК также отметил, что в Европе, хоть и медленно, приходит осознание, что вся ситуация вокруг Украины, прежде всего негативно влияет на экономическое положение самих европейцев.
Новые жилые кварталы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
14:23
Мариуполь фактически вернули к жизни - Хуснуллин

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, сообщили в "Роскосмосе".
Кононенко превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.
Согласно прогнозам, 5 июня 2024 года Кононенко наберет в сумме тысячу суток в космосе, а по завершению годовой экспедиции (23 сентября 2024 года) его суммарный налет составит 1 110 суток.
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
08:36
Судьба мира зависит от выполнения задач СВО - Аксенов
 
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