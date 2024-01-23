Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240123/glavnye-novosti-kryma-23-yanvarya-1134414837.html
Главные новости Крыма: 23 января
Главные новости Крыма: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Главные новости Крыма: 23 января
В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем. В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций. По итогам... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T22:27
2024-01-23T22:27
главное за день
крым
новости крыма
общество
происшествия
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
экономика
туризм
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9adeeb40a74995f2cebcde343139b1c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем. В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций. По итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов. В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Бывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление против малолетних.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Коклюш наступаетВ стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем, у которых болезнь протекает с осложнениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова."По нашему стационару гораздо больше детей, которые переносили тяжелый коклюш с осложнениями, с апноэ, которые находились в реанимационном отделении, которым проводилось аппаратное дыхание, то есть они были на ИВЛ со всеми вытекающими последствиями", – рассказала Усова.Новые подстанцииВ Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов пояснил, что это связано с ростом нагрузки на электросети, в том числе ввиду увеличения числа подключенных абонентов. Он уточнил, что после смены руководства "Крымэнерго" в районе выполнено 3,5 тысячи техприсоединений.Крым в пятерке лидеров в сфере туризмаПо итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов вместе с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Результат достигнут, несмотря на все, в первую очередь логистические, сложности. Важными слагаемыми успеха являются взаимодействие бизнеса и власти и, конечно, высокий профессионализм работников отрасли. Благодарю министерство курортов и туризма республики и тех, кто эффективно работает и справляется со всеми вызовами", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Карантин по ОРВИВ Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии – пять классов в двух школах, в Ялте – восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе – один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, добавила она.Водохранилища переполненыНакопленных в водохранилищах Крыма запасов региону хватит как минимум на полтора года при условии засухи. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик."По Аянскому, Партизанскому и Симферопольскому водохранилищам уже более двух месяцев идет технологический сброс воды, поскольку водохранилища переполнены. Та же ситуация по водохранилищам Южного берега Крыма – там также происходит сброс. По сути, все водохранилища естественного стока переполнены. Запасов воды у нас минимум на полтора года при условии, если с завтрашнего дня вдруг сразу прекратятся притоки. Но мы понимаем, что этого не будет", – сказал Новик.Приговор за растление детей в детсадуБывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление в отношении малолетних. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.Следователи установили, что 54-летний мужчина убеждал девочек шести и семи лет делать фото интимного характера. За это он давал им поиграть в видеоигры на своем телефоне.
https://crimea.ria.ru/20240123/sergey-karyakin-otkroet-shakhmatnye-shkoly-v-novykh-regionakh-rossii-1134402998.html
https://crimea.ria.ru/20240123/vsem-stoyat-smirno--rabotayut-shmeli-v-teplitsakh-kryma-opylyayut-pomidory-1134404166.html
https://crimea.ria.ru/20240123/v-evpatorii-podryadchik-zaplatit-14-mln-za-nedostroennuyu-ambulatoriyu-1134409103.html
https://crimea.ria.ru/20240123/v-sevastopole-perekroyut-dorogu-i-ogranichat-dvizhenie-trolleybusov-1134411444.html
https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-dostroyat-kanalizatsionno-ochistnye-sooruzheniya-v-koktebele-1134397100.html
https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-budet-otkryta-naberezhnaya-tereshkovoy-v-evpatorii-1134414380.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_3326d08456c7b2d04e5d0e19adeba4ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, новости крыма, общество, происшествия, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, экономика, туризм, сергей аксенов
Главные новости Крыма: 23 января

Главные новости Крыма за 23 января

22:27 23.01.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем. В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций. По итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов. В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Бывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление против малолетних.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Коклюш наступает

В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем, у которых болезнь протекает с осложнениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова.
"По нашему стационару гораздо больше детей, которые переносили тяжелый коклюш с осложнениями, с апноэ, которые находились в реанимационном отделении, которым проводилось аппаратное дыхание, то есть они были на ИВЛ со всеми вытекающими последствиями", – рассказала Усова.
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
16:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России

Новые подстанции

В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов пояснил, что это связано с ростом нагрузки на электросети, в том числе ввиду увеличения числа подключенных абонентов. Он уточнил, что после смены руководства "Крымэнерго" в районе выполнено 3,5 тысячи техприсоединений.
Дворец для шмелиной семьи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
16:55
Всем стоять смирно – работают шмели: в теплицах Крыма опыляют помидоры

Крым в пятерке лидеров в сфере туризма

По итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов вместе с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Результат достигнут, несмотря на все, в первую очередь логистические, сложности. Важными слагаемыми успеха являются взаимодействие бизнеса и власти и, конечно, высокий профессионализм работников отрасли. Благодарю министерство курортов и туризма республики и тех, кто эффективно работает и справляется со всеми вызовами", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
В Евпатории подрядчик оштрафован на 1,4 млн рублей за нарушение срока выполнения работ по строительству амбулатории
19:01
В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию

Карантин по ОРВИ

В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии – пять классов в двух школах, в Ялте – восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе – один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, добавила она.
Транспорт - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
19:16
В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов

Водохранилища переполнены

Накопленных в водохранилищах Крыма запасов региону хватит как минимум на полтора года при условии засухи. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"По Аянскому, Партизанскому и Симферопольскому водохранилищам уже более двух месяцев идет технологический сброс воды, поскольку водохранилища переполнены. Та же ситуация по водохранилищам Южного берега Крыма – там также происходит сброс. По сути, все водохранилища естественного стока переполнены. Запасов воды у нас минимум на полтора года при условии, если с завтрашнего дня вдруг сразу прекратятся притоки. Но мы понимаем, что этого не будет", – сказал Новик.
Строительство КОС в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
20:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда достроят канализационно-очистные сооружения в Коктебеле

Приговор за растление детей в детсаду

Бывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление в отношении малолетних. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
Следователи установили, что 54-летний мужчина убеждал девочек шести и семи лет делать фото интимного характера. За это он давал им поиграть в видеоигры на своем телефоне.
В Евпатории продолжается реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами
22:03
Когда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории
 
Главное за деньКрымНовости КрымаОбществоПроисшествияСтроительство федеральной трассы "Таврида" в КрымуЭкономикаТуризмСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Главное за день: 23 января
22:27Главные новости Крыма: 23 января
22:03Когда будет открыта набережная Терешковой в Евпатории
21:48Правила перевозки животных в поездах: инфографика
21:35Связь и интернет в Крыму будут работать в полном объеме
20:57Как определяют силу землетрясений - инфографика
20:41Когда достроят канализационно-очистные сооружения в Коктебеле
20:16Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе
19:52Песков назвал территориальные претензии Киева попыткой уйти от проблем
19:37"Животные – пассажиры": готовятся новые правила перевозок в поездах
19:16В Севастополе перекроют дорогу и ограничат движение троллейбусов
19:01В Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаторию
18:39Умер основатель культовой группы Boney M
18:38В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций
18:24Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин
18:17Владимир Путин дал старт Году семьи в России
17:59Клиентов крупнейшего в Крыму провайдера оставят без интернета на всю ночь
17:46При обстреле Донецка пострадали двое спасателей, позже один скончался
17:39Стали известны все номинанты на "Оскар-2024"
17:21Путин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сети
Лента новостейМолния