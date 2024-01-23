https://crimea.ria.ru/20240123/glavnye-novosti-kryma-23-yanvarya-1134414837.html

Главные новости Крыма: 23 января

Главные новости Крыма: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Главные новости Крыма: 23 января

В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем. В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций. По итогам... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T22:27

2024-01-23T22:27

2024-01-23T22:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем. В Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций. По итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов. В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Бывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление против малолетних.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Коклюш наступаетВ стационарах Крыма растет число детей, больных коклюшем, у которых болезнь протекает с осложнениями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова."По нашему стационару гораздо больше детей, которые переносили тяжелый коклюш с осложнениями, с апноэ, которые находились в реанимационном отделении, которым проводилось аппаратное дыхание, то есть они были на ИВЛ со всеми вытекающими последствиями", – рассказала Усова.Новые подстанцииВ Симферопольском районе Крыма планируется установить еще 110 трансформаторных подстанций, на эти цели дополнительно выделят 200 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов пояснил, что это связано с ростом нагрузки на электросети, в том числе ввиду увеличения числа подключенных абонентов. Он уточнил, что после смены руководства "Крымэнерго" в районе выполнено 3,5 тысячи техприсоединений.Крым в пятерке лидеров в сфере туризмаПо итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов вместе с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Результат достигнут, несмотря на все, в первую очередь логистические, сложности. Важными слагаемыми успеха являются взаимодействие бизнеса и власти и, конечно, высокий профессионализм работников отрасли. Благодарю министерство курортов и туризма республики и тех, кто эффективно работает и справляется со всеми вызовами", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Карантин по ОРВИВ Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии – пять классов в двух школах, в Ялте – восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе – один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, добавила она.Водохранилища переполненыНакопленных в водохранилищах Крыма запасов региону хватит как минимум на полтора года при условии засухи. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик."По Аянскому, Партизанскому и Симферопольскому водохранилищам уже более двух месяцев идет технологический сброс воды, поскольку водохранилища переполнены. Та же ситуация по водохранилищам Южного берега Крыма – там также происходит сброс. По сути, все водохранилища естественного стока переполнены. Запасов воды у нас минимум на полтора года при условии, если с завтрашнего дня вдруг сразу прекратятся притоки. Но мы понимаем, что этого не будет", – сказал Новик.Приговор за растление детей в детсадуБывшего охранника детсада в Севастополе приговорили к восьми годам колонии за преступление в отношении малолетних. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.Следователи установили, что 54-летний мужчина убеждал девочек шести и семи лет делать фото интимного характера. За это он давал им поиграть в видеоигры на своем телефоне.

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https://crimea.ria.ru/20240123/vsem-stoyat-smirno--rabotayut-shmeli-v-teplitsakh-kryma-opylyayut-pomidory-1134404166.html

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https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-dostroyat-kanalizatsionno-ochistnye-sooruzheniya-v-koktebele-1134397100.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости крыма, общество, происшествия, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, экономика, туризм, сергей аксенов