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В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах

В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах

В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T13:29

2024-01-23T13:29

2024-01-23T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Она напомнила, что разобщение детей является одним из способов пресечь распространение эпидемического процесса при возникновении очагов и вспышек заболеваний.В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии – пять классов в двух школах, в Ялте – восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе – один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, добавила она."Кроме того, в 13 детских садах закрыты 15 групп. В Керчи – в трех дошкольных учреждениях, в Кировском районе – в двух детских садах, в Нижнегорском закрыты три группы в двух детсадах, в Советском – три группы в двух детских садах, в Черноморском – в четырех детских садах закрыты четыре группы".Главный санитарный врач Крыма отметила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе приходится на конец января – начало февраля, поэтому такие показатели будут держаться еще некоторое время.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - РоспотребнадзорТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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