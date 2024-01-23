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В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах
В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах
В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T13:29
2024-01-23T13:29
2024-01-23T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.Она напомнила, что разобщение детей является одним из способов пресечь распространение эпидемического процесса при возникновении очагов и вспышек заболеваний.В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии – пять классов в двух школах, в Ялте – восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе – один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, добавила она."Кроме того, в 13 детских садах закрыты 15 групп. В Керчи – в трех дошкольных учреждениях, в Кировском районе – в двух детских садах, в Нижнегорском закрыты три группы в двух детсадах, в Советском – три группы в двух детских садах, в Черноморском – в четырех детских садах закрыты четыре группы".Главный санитарный врач Крыма отметила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе приходится на конец января – начало февраля, поэтому такие показатели будут держаться еще некоторое время.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - РоспотребнадзорТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача
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роспотребнадзор, новости крыма, крым, орви, грипп, наталья пеньковская, школа, дети, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин группы в садах и классы в школах
В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 классов и 15 групп в садах
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская.
В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом РИА Новости Крым
сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Она напомнила, что разобщение детей является одним из способов пресечь распространение эпидемического процесса при возникновении очагов и вспышек заболеваний.
"По состоянию на понедельник полностью закрытых в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями школ или детских садов в Крыму нет, – сказала Пеньковская. – При этом, в 20 школах региона закрыты 37 классов".
В Симферополе в пяти школах закрыты восемь классов, в Феодосии – пять классов в двух школах, в Ялте – восемь классов в двух школах, в Кировском районе закрыты на карантин семь классов в четырех школах, в Красногвардейском районе – один класс, в Советском два класса в двух школах, в Алуште в трех школах больше всего классов, добавила она.
"Кроме того, в 13 детских садах закрыты 15 групп. В Керчи – в трех дошкольных учреждениях, в Кировском районе – в двух детских садах, в Нижнегорском закрыты три группы в двух детсадах, в Советском – три группы в двух детских садах, в Черноморском – в четырех детских садах закрыты четыре группы".
Главный санитарный врач Крыма отметила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе приходится на конец января – начало февраля, поэтому такие показатели будут держаться еще некоторое время.
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