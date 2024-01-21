https://crimea.ria.ru/20240121/provalnaya-formula-mira-i-strashnaya-bolezn-kh-top-novostey-nedeli-1134295843.html

Провальная "формула мира" и страшная "болезнь Х": топ новостей недели

Провальная "формула мира" и страшная "болезнь Х": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Провальная "формула мира" и страшная "болезнь Х": топ новостей недели

Встреча в Давосе и "формула мира" Зеленского. Возможное назначение главы ГУР Украины Буданова на должность главкома ВСУ вместо Залужного. Планы Запада в... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T08:55

2024-01-21T08:55

2024-01-21T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Встреча в Давосе и "формула мира" Зеленского. Возможное назначение главы ГУР Украины Буданова на должность главкома ВСУ вместо Залужного. Планы Запада в отношении Крыма. Встреча Аксенова с экс-разведчиком США. Неизвестная "болезнь Х", которая может превзойти смертность от ковида в двадцать раз. Истерика Макрона после удара российских сил по иностранным наемникам из Франции.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней."Формула мира" ЗеленскогоУчастники встречи по украинской "формуле мира" в Давосе перед началом Международного экономического форума не смогли прийти к единому решению, сообщили на этой неделе зарубежные СМИ. Всего в мероприятии участвовали 83 делегации. Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой написал, что главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото. Так называемая "формула мира" Зеленского, требующая отказа России от новых регионов и Крыма, обеспечения Украине евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений", на самом деле является запретительным требованием для переговорного процесса, заявил на этой неделе президент России Владимир Путин. Буданов вместо ЗалужногоЭкс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины" Георгий Тука со ссылкой на источники, близкие к силам специальных операций и генштабу, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ, назначив на эту должность Кирилла Буданова, который был на встречах в Давосе именно затем, чтобы его могли представить в качестве нового главкома партнерам Киева. Однако возможное назначение главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова на должность главкома армии вместо Валерия Залужного станет не более чем сменой лиц в структуре "коллективного Зеленского", правящего Украиной, но не сменой курса Киева, убежден исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев. План Запада по КрымуКоллективный Запад во главе с США и их марионетки в Киеве продолжат попытки нанести удары по Крыму, несмотря на ограниченное количество у Украины дальнобойных ракет и самолетов, с которых их возможно запускать. Такое мнение на этой неделе выразил глава парламента республики Владимир Константинов. В этой связи, по мнению спикера парламента, расслабляться нельзя. По мнению Константинова, США остаются главным бенефициаром украинского конфликта, а Великобритания, которая в последнее время стремится возглавить коалицию по поддержке Украины, действует с оглядкой на Вашингтон. Политик убежден, что Запад продолжит оказывать киевскому режиму военную помощь в том или ином объеме, а разговоры о том, что у союзников заканчивается оружие, являются элементом информационной войны.Макрон и наемники в Харькове16 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, "основу которых составляли французские наемники". Были уничтожены 60 из них, 20 попали в больницы. МИД РФ в связи с произошедшим вызвал посла Франции в Москве для объяснений. Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума намерена обратиться с вопросами к Национальному собранию Французской Республики, в которой наемничество запрещено законом.Да и вообще информация об уничтожении французских наемников в зоне СВО ставит власти Франции в неловкое положение перед своим народом и военными, а также может означать, что у Парижа на Украине своя игра, о чем свидетельствует "истерика Макрона в Давосе", полагает политолог и журналист Юрий Светов.Аксенов и экс-разведчик СШАНа этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов встретился в Симферополе с экс-разведчиком Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером и обсудил с ним вопрос международной повестки, а также жизнь крымчан после воссоединения полуострова с Россией. Глава республики поблагодарил Риттера за "твердую и ясную позицию" и назвал его "одним из немногих, кто сегодня дает справедливую и обоснованную оценку происходящим в мире событиям". Он также подчеркнул, что Крым всегда был и будет открыт к сотрудничеству с теми, кто готов говорить правду о том, как на самом деле живут крымчане и россияне. Неизвестная "болезнь Х"Человечество может ожидать пандемия новой неизвестной "болезни Х", которая по смертности в двадцать раз превосходит пандемию коронавируса. Ситуацию обсуждают на Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском Давосе.При этом первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что рассмотрение проблемы на полях ВЭФ больше похоже на подготовку глобальной бактериологической войны с целью удержания Западом своей гегемонии. Поскольку в текущей международной ситуации "очень высок риск провокаций и бактериологических войн, которые ради контроля над человечеством, его сокращения и переформатирования, способен осуществить коллективный Запад, ведомый глобалистами из США".

https://crimea.ria.ru/20240118/net-resursov-dlya-pobedy-v-chem-prichina-priznaniya-zelenskogo-v-davose-1134279740.html

https://crimea.ria.ru/20240117/senator-otvetil-na-zayavlenie-generala-ssha-po-krymu-1134254489.html

https://crimea.ria.ru/20240117/krugi-po-vode-privedet-li-blizhnevostochnyy-nakal-k-tretey-mirovoy-1134258211.html

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