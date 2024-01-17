Рейтинг@Mail.ru
"США открыты": Блинкен оценил перспективу перемирия на Украине - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240117/ssha-otkryty-blinken-otsenil-perspektivu-peremiriya-na-ukraine-1134259784.html
"США открыты": Блинкен оценил перспективу перемирия на Украине
"США открыты": Блинкен оценил перспективу перемирия на Украине - РИА Новости Крым, 17.01.2024
"США открыты": Блинкен оценил перспективу перемирия на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T14:32
2024-01-17T15:20
энтони блинкен
новости
сша
украина
политика
в мире
давос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124030288_0:0:3061:1721_1920x0_80_0_0_7a66bf1e6b65293a25a3e707538fd6d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, сообщает РИА Новости."Сейчас я не вижу такого", – ответил Блинкен в Давосе на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива переговоров по стабильному долгосрочному перемирию.По его словам, украинцы "больше всего хотят мира", поэтому США якобы "открыты" для этого. Госсекретарь США считает, что для заключения перемирия нужна "готовность России к переговорам с хорошими намерениями на основе основных принципов", среди которых он назвал "территориальную целостность, суверенитет и независимость".Он также признал, что РФ "действительно обладает огромными ресурсами", чтобы вести специальную военную операцию.Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований заявил, что так называемое "контрнаступление" ВСУ провалилось, инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ, и "если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар".Российский лидер также отметил, что так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – ЛавровРоссия не объявляла войну Украине - заявление ОрбанаПочему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
сша
украина
давос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124030288_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_c7f4cfdd043ca94006dd4ec8276eb60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, новости, сша, украина, политика, в мире, давос
"США открыты": Блинкен оценил перспективу перемирия на Украине

Госсекретарь Блинкен не видит перспектив переговоров о долгосрочном перемирии на Украине

14:32 17.01.2024 (обновлено: 15:20 17.01.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, сообщает РИА Новости.
"Сейчас я не вижу такого", – ответил Блинкен в Давосе на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива переговоров по стабильному долгосрочному перемирию.
По его словам, украинцы "больше всего хотят мира", поэтому США якобы "открыты" для этого. Госсекретарь США считает, что для заключения перемирия нужна "готовность России к переговорам с хорошими намерениями на основе основных принципов", среди которых он назвал "территориальную целостность, суверенитет и независимость".

"Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны", – сказал Блинкен.

Он также признал, что РФ "действительно обладает огромными ресурсами", чтобы вести специальную военную операцию.
Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований заявил, что так называемое "контрнаступление" ВСУ провалилось, инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ, и "если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар".
Российский лидер также отметил, что так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – Лавров
Россия не объявляла войну Украине - заявление Орбана
Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
 
Энтони БлинкенНовостиСШАУкраинаПолитикаВ миреДавос
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области – оборвана ЛЭП
15:456 авиабомб подняли со дна моря в местах крещенских купаний в Севастополе
15:24В избирательной кампании президента РФ участвует уже 11 человек
15:20Число пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в Ростов
15:08Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи
14:53Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым
14:43Горят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВО
14:32"США открыты": Блинкен оценил перспективу перемирия на Украине
14:16Российская ПВО сбила 11 снарядов "Ольха" и Vampire
14:09База горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России
14:04Круги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой
13:48Две ракеты Storm Shadow сбиты над Геническом - Сальдо
13:41Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитации
13:30Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9
13:24Белгородскую область третий раз за сутки атаковали ВСУ
13:14Кровавое шапито: МИД РФ заявил о превращении Украины в бесправную колонию
12:59Инцидент с ребенком в школе Джанкоя - правоохранители раскрыли детали
12:51Украине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров – МИД РФ
12:31Два человека пострадали в результате ЧП на заводе в Ростовской области
12:13Крупный пожар на заводе в Ростовской области: что горит в Шахтах
Лента новостейМолния