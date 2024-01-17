https://crimea.ria.ru/20240117/ssha-otkryty-blinken-otsenil-perspektivu-peremiriya-na-ukraine-1134259784.html

"США открыты": Блинкен оценил перспективу перемирия на Украине

"США открыты": Блинкен оценил перспективу перемирия на Украине - РИА Новости Крым, 17.01.2024

"США открыты": Блинкен оценил перспективу перемирия на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T14:32

2024-01-17T14:32

2024-01-17T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине, сообщает РИА Новости."Сейчас я не вижу такого", – ответил Блинкен в Давосе на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива переговоров по стабильному долгосрочному перемирию.По его словам, украинцы "больше всего хотят мира", поэтому США якобы "открыты" для этого. Госсекретарь США считает, что для заключения перемирия нужна "готовность России к переговорам с хорошими намерениями на основе основных принципов", среди которых он назвал "территориальную целостность, суверенитет и независимость".Он также признал, что РФ "действительно обладает огромными ресурсами", чтобы вести специальную военную операцию.Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований заявил, что так называемое "контрнаступление" ВСУ провалилось, инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ, и "если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар".Российский лидер также отметил, что так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – ЛавровРоссия не объявляла войну Украине - заявление ОрбанаПочему Зеленский отказывается от переговоров с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, новости, сша, украина, политика, в мире, давос