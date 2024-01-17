https://crimea.ria.ru/20240117/pozhiznennyy-srok-grozit-23-letnemu-zakladchiku-narkotikov-iz-sochi-1134267302.html
Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи
Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи
Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли полицейский Сочи у местного жителя. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T18:02
2024-01-17T18:02
2024-01-17T18:02
происшествия
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наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли полицейский Сочи у местного жителя. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.Уточняется, что сочинец привлек внимание полиции в Хостинском районе города, где он находился в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Но при личном досмотре сотрудники ППС обнаружили у него свертки. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.Оперативники также установили места расположения тайников, которые злоумышленник оборудовал ранее. Из тайников изъяли пакеты с мефедроном общей массовой более двух килограммов. В отношении сочинца возбуждены уголовные дела. Молодой человек заключен под стражу, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.За прошлый год в Крыму возбуждено более двух тысяч уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, из оборота изъято свыше 140 кг наркотических средств и психотропных веществ.Читайте также на РИА Новости Крым:Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотикаБолее тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, краснодарский край, новости, мвд по краснодарскому краю, наркотики
Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи
Пожизненное заключение грозит 23-летнему жителю Сочи за распространение наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли полицейский Сочи у местного жителя. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что сочинец привлек внимание полиции в Хостинском районе города, где он находился в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Но при личном досмотре сотрудники ППС обнаружили у него свертки. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.
"В квартире подозреваемого сотрудники отдела по борьбе с наркотиками изъяли пакеты с аналогичным содержимым, а также электронные весы и упаковочный материал", – сообщили в ведомстве.
Оперативники также установили места расположения тайников, которые злоумышленник оборудовал ранее. Из тайников изъяли пакеты с мефедроном общей массовой более двух килограммов.
В отношении сочинца возбуждены уголовные дела. Молодой человек заключен под стражу, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
За прошлый год в Крыму возбуждено более двух тысяч уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, из оборота изъято свыше 140 кг наркотических средств
и психотропных веществ.
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