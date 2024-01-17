https://crimea.ria.ru/20240117/pozhiznennyy-srok-grozit-23-letnemu-zakladchiku-narkotikov-iz-sochi-1134267302.html

Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи

Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи

Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли полицейский Сочи у местного жителя. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T18:02

2024-01-17T18:02

2024-01-17T18:02

происшествия

сочи

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новости

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наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли полицейский Сочи у местного жителя. Об этом сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.Уточняется, что сочинец привлек внимание полиции в Хостинском районе города, где он находился в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Но при личном досмотре сотрудники ППС обнаружили у него свертки. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.Оперативники также установили места расположения тайников, которые злоумышленник оборудовал ранее. Из тайников изъяли пакеты с мефедроном общей массовой более двух килограммов. В отношении сочинца возбуждены уголовные дела. Молодой человек заключен под стражу, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.За прошлый год в Крыму возбуждено более двух тысяч уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, из оборота изъято свыше 140 кг наркотических средств и психотропных веществ.Читайте также на РИА Новости Крым:Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотикаБолее тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России"Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, новости, мвд по краснодарскому краю, наркотики